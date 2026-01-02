Sénégal: Solennité de Sainte Marie - Un appel pastoral à faire de la paix une pratique quotidienne

L'église catholique célèbre le 1er janvier de chaque année, la solennité de sainte Marie, en même temps que la Journée de la Paix. A la fondation Saint Maurice D'Angers des Hlm, le vicaire, Abbé Alphonse Yop-Fa-Maak Diouf a invité les fidèles lors de la messe du jour, à faire la paix avec une exigence quotidienne de leur vie chrétienne.

Dans leur démarche de foi, il a lancé un appel aux chrétiens :"Faites de cette nouvelle année un Ave Maria ». Il les a exhortés à marcher sur les pas de Marie qui a su répondre oui à Dieu à l'appel de l'ange pour devenir la mère de Jésus.

« Avec Marie, tout est grâce ». Tel a été le fil conducteur de l'homélie prononcée par le vicaire de la fondation saint Maurice D'Angers des Hlm à l'occasion de la célébration du 1er janvier 2026. En ce jour de l'année, l'Eglise universelle a célébré la solennité, de sainte Marie Mère de Dieu, donnée à la communauté catholique comme exemple et modèle. Selon l'abbé Alphonse Yop-Fa-Maak Diouf, célébrer une nouvelle année dans le contexte de la maternité divine, constitue une grâce particulière.

« Comme le veut l'Église et notre foi, je voudrais que nous prenions Marie à sa juste valeur. Ne prenons pas Marie comme une Créature extraordinaire ou une déesse ; mais comme une femme de notre humanité dont la vie tient sur un Ave Maria. L'Église nous donne Marie en ce début d'année comme une figure à imiter, un modèle, une mère dont les privilèges viennent jusqu'à nous ses enfants » a-t-il déclaré.

En ce début d'année, son message ou plutôt son voeu adressé aux chrétiens, se résume en une formule simple mais riche de sens spirituel : "Fais de l'Année 2026 un Ave Marie ». Pour le vicaire, on peut dire que « l'Ave Maria » ne s'adresse pas uniquement à la personne de Marie. « Certes, c'est vrai, mais vous pourriez aussi comprendre que tout ce qui touche la mère, touche aussi le fils par lequel il est lié par un cordon ombilical. La protection d'un enfant dépend de la mère qui le tient dans ses bras. Comme il l'a fait par Jésus, Marie aussi nous tient dans ses bras, sûr de recevoir d'elle le plus puissant secours » a-t-il souligné.

Revenant sur le sens de « L'Ave Maria » qui signifie « je te salue Marie», et qui prend toute sa portée dans le récit de l'Annonciation , l'abbé Alphonse a estimé qu'en cette nouvelle année, l'Ange de Dieu salue les fidèles et leur apporte une bonne nouvelle, celle de la paix. « N'aie pas peur, ne sois pas si vite bouleversé comme Marie, ne crains pas.

Cette paix, ne doit pas être laisser du bout des lèvres comme nous le verrons cette journée. Elle doit rejoindre nos coeurs, chasser nos craintes et nous donner la confiance. Voyez, c'est la paix de Dieu dont il s'agit, une paix intérieure et extérieure. La paix se cultive, une graine semée en terre. Elle doit alors être enfouie, prendre racine, et après pousser, fleurir et porter du fruit. Cultivons la paix en nous et autour de nous chers croyants. La paix est un cadeau précieux, c'est le cadeau des princes ».

Choisie par Dieu, pour être la mère du Sauveur, Marie est ainsi, une femme comblée de grâce. A sa suite, l'abbé Alphonse a souligné que : « cette grâce ce n'est rien d'autres que le don de la vie. La grâce de Marie, c'est d'avoir conçu la vie, Jésus, son Fils ». S'adressant directement aux chrétiens, il a ajouté : « oui mon frère, ma soeur, reçois ta vie en 2026 comme une grâce de Dieu. Car Combien sont-ils qui n'ont pas eu ce privilège de gouter à cette nouvelle année. Voilà le plus grand cadeau pour toi cette année. Dans cette vie, se trouvent tous les autres dons et grâces possibles, la santé, la prospérité et la réussite. C'est la vie qui porte tout cela. A toi, maintenant de savoir utiliser cette grâce sans être avare avant qu'elle ne le soit pour toi ».