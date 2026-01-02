Sénégal: Ziguinchor - Entre fragilité sécuritaire, résilience sociale et signaux de reprise

L'année 2025 a été relativement calme dans la région de Ziguinchor en dépit de quelques incidents sécuritaires et sociaux venus rappeler la fragilité du processus de paix en Casamance. Entre violences armées, faits de société préoccupants et signaux encourageants sur les plans économique et infrastructurel la région a traversé une année contrastée mais porteuse d'espoir.

La situation sécuritaire a été marquée par des événements survenus en avril 2025 dans le département de Bignona précisément à Djignaki où l'incursion de bandes armées a ravivé les tensions. Cette attaque a entraîné le déclenchement d'opérations de ratissage menées par l'armée sénégalaise. Des accrochages ont alors opposé les forces de défense aux groupes armés conduisant à la prise en otage d'un soldat sénégalais. Après plusieurs mois de captivité, ce dernier a été libéré suscitant profond soulagement au sein des populations locales.

A peine ces événements digérés la commune de Kafountine a été secouée par une série d'agressions. Des femmes victimes de violences ont vu leurs témoignages défrayer la chronique provoquant une vague d'indignation. En réaction les femmes de la Casamance se sont fortement mobilisées pour dénoncer ces actes et exiger des mesures fermes contre ce fléau.

Sur le plan économique l'année 2025 a toutefois apporté des motifs de satisfaction. La reprise des activités industrielles à la SONACOS de Ziguinchor a contribué à redynamiser l'économie régionale. La campagne arachidière s'est soldée par une bonne collecte de graines, générant des retombées positives aux producteurs.

La campagne de commercialisation des noix d'anacarde s'est également déroulée sans grandes difficultés. Néanmoins, certains opérateurs de la transformation ont plaidé pour l'octroi de quotas suffisants afin de permettre à leurs unités de fonctionner à plein régime et de créer davantage de valeur ajoutée au niveau local.

Du côté des infrastructures, la ville de Ziguinchor a inauguré le marché Tilène, détruit par un incendie en 2018. Reconstruit sept ans après le sinistre, le marché a été officiellement réceptionné, même s'il tarde encore à être pleinement fonctionnel au grand regret des commerçants qui s'impatientent.

Par ailleurs, bonne pluviométrie enregistrée au cours de l'année écoulée, a renforcé l'optimisme des agriculteurs et des paysans de la région qui ont salué la disponibilité à temps des intrants agricoles, un facteur déterminant pour l'amélioration des rendements. Paysans producteurs espèrent engranger de bonnes récoltes.

Le secteur de la santé, régulièrement secoué par des mouvements de grève n'a pas été épargné. Les agents de santé ont, à plusieurs reprises, suivi les mots d'ordre syndicaux au niveau national, perturbant le fonctionnement des structures sanitaires.

Dans le domaine de l'éducation, de la région s'est illustrée par de bonnes performances aux examens du Certificat de Fin d'Etudes Elémentaires et du Brevet de Fin d'Etudes Moyennes. En revanche, au Baccalauréat, malgré deux mentions très-bien obtenues par deux candidats les résultats sont restés bien en deçà des attentes.

L'année a enfin été marquée par la visite du Président de la République qui a effectué en fin d'année, un séjour de cinq jours dans la région, dans le cadre de sa tournée économique. Cette visite a permis au Chef de l'Etat, de faire le point sur la mise en oeuvre des projets publics et d'annoncer d'importants investissements. Il a notamment posé la première pierre du Lycée Nation-Armée pour la Qualité et l'Équité (LYNAQE) à Sindone dans la commune d'Adéane pour un coût estimé à dix milliards de francs CFA. Parmi les annonces majeures, figurent également le doublement du budget de l'Agropole Sud, la construction du deuxième pont de Ziguinchor et le lancement des travaux de réhabilitation de la route Ziguinchor-Cap Skirring.

Malgré quelques épisodes de tension, la région de Ziguinchor a vécu une année globalement apaisée laissant entrevoir des perspectives encourageantes, consolidation de la paix durable et de relance du développement économique.