Sénégal: RETRO 2025-Matam - Accidents, crises climatiques et recompositions du développement territorial

En 2025, l'actualité régionale a été fortement marqué par la recrudescence des accidents de la circulation, avec un mois de septembre particulièrement meurtrier sur les routes de la région, notamment sur la RN3 (Linguère- Ourossogui), théâtre de drames.

Un an auparavant, au moins 37 accidents avaient été recensés dans la zone, occasionnant 20 décès et 181 blessés. Pour le premier semestre de l'année 2025, le bilan fait état de 18 accidents ayant causé 12 morts et 36 blessés. Au-delà des pertes humaines, ces accidents ont entrainé la décimation du cheptel et d'importants dégâts matériels laissant derrière eux des centaines de victimes directes et indirectes.

Parmi les faits marquants, l'année 2025 s'est distinguée, dès le mois de janvier par une hausse notable du prix de l'huile dans la région, une situation, sous l'effet des tensions du marché international, qui ont lourdement pesé sur les pays importateurs. Après être passé de 21 200 francs Cfa, à 19 500 francs Cfa en juin 2024, à la suite d'une révision des prix, le bidon d'huile de 20 litres, a été commercialisé entre 21 500 francs Cfa, voire 22 000 frs, atteignant parfois 23 000 francs. Cette flambée a entrainé une augmentation du prix du litre de 1025 francs Cfa à 1150 frs et voire 1200 francs CFA

Le mois de février a été marqué par un évènement politique majeur avec l'arrestation, le 27, de Mouhamadou Ngom, connu sous le nom de Farba Ngom. Le député-maire des Agnam, figure politique de premier plan dans le Nord du pays et dignitaire de l'Apr, a été placé sous mandat de dépôt par le président du collège des juges d'instruction ffinanciers du premier cabinet du Pool judicaire financier Il est poursuivi, aux côtés de Tahirou Sarr, homme d'affaire originaire de la région, dans le cadre d'une affaire portant sur des transactions jugées suspectes, estimées à 125 milliards de FCFA, révélées par un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF).

Promotion économique sociale et sanitaire

Les mois de mai, juillet et août ont été marqués par le lancement de plusieurs projets et programmes, notamment à l'occasion du forum des Pôles Territoires, inscrit dans la dynamique de la réforme de la décentralisation. Représentant le Pôle Territoire Nord-Est du pays, la région de Matam est appelée à jouer un rôle stratégique dans le développement économique national avec un positionnement axé sur le phosphate et l'agro-industrie. L'Etat du Sénégal ambitionne d'en faire un hub industriel à travers de projets d'envergure, dont la création d'un pôle industriel adossé au phosphate, destiné à exploiter et transformer le phosphate en engrais, à raison de deux millions de deux millions de tonnes par an, ainsi qu'en fertilisants.

Il intègre également le développement d'autres applications du phosphate, notamment dans les batteries pour véhicules électriques et l'agroalimentaire, tout en ouvrant la voie à la valorisation de minerais connexes sont souvent associés à cette ressource. A cela, s'ajoute la création annoncée d'une université des phosphates dédiée à la formation aux métiers des mines, de l'industrie, de agriculture et de l'agroalimentaire, ainsi que la mise en place d'un centre de recherche consacré au phosphate, à l'agriculture et aux questions minières et de la géologiques

Santé et Education

En 2025, les principaux acquis dans les secteurs de la santé de l'éducation ont porté sur prise en charge psycho-sociale des enfants et adolescents vivants avec le VIH et le relèvement du taux de réussite au Brevet de fin d'études moyennes (BFEM).

Au début du mois de juillet, Matam a inauguré un projet de prise en charge psycho-sociale des enfants et adolescents vivants avec le VIH financé à hauteur de 655 millions de francs CFA en partenariat avec le Centre régional de recherche et de formation (CRF) et le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Fann. Ce programme s'inscrit dans le Plan stratégique national de riposte intégrée contre le Sida, la tuberculose et les IST (2023-2030), qui recommande le dépistage des enfants de personnes vivant avec le VIH, l'accompagnement psycho-social et l'implication de pairs éducateurs.

Par ailleurs, lors de la session 2025 du BFEM, la région de Matam s'est illustrée avec un taux de réussite exceptionnel de 91,97 %, le plus élevé au niveau national. Au total, 4789 collégiens dont 3098 filles représentant 64,68 % ont été admis.

Crues

Les crues du fleuve Sénégal ont provoqué une montée significative des eaux, dépassant les cotes d'alerte et entraînant des débordements dans plusieurs localités. Le suivi hydrologique assuré par les stations de Bakel, Matam et Podor ont mis en évidence une évolution préoccupante à la date du 25 septembre 2025. Dans les zones concernées, le dépassement des seuils d'alerte a provoqué la submersion de routes et l'inondation d'habitations à Arounda, Yaféra et Golmy, Ballou, dans le département de Bakel et Dembancané dans le département de Kanel.

Fièvre de la vallée du Rift

Après Saint-Louis, la fièvre de la vallée du a touché Matam, avec un premier cas confirmé notifié le 30 septembre 2025 dans le cadre de la surveillance syndromique assurée par le réseau 4S (Système de Surveillance Sentinelle Syndromique). Le cas a été détecté au poste de santé d'Agnam Civol, dans le district sanitaire de Matam. Dès le lendemain, les investigations ont permis d'identifier 308 cas similaires, quatre contacts symptomatiques et un cas suspect répertorié dans les registres des PPS durant la période du 1er septembre au 1er octobre. Entre le 3 et le 6 octobre 2025, deux nouveaux cas suspects dont un cas arrivé décédé, présentant un tableau associant fièvre, épistaxis et hématémèse.

Plusieurs hectares de cultures dévorées par les oiseaux granivores

La présence massive d'oiseaux granivores dans plusieurs villages de la commune d'Ogo, dans le département de Matam, au cours de la deuxième décade du mois d'octobre a compromis les espoirs de bonnes récoltes des cultures du diéri. A Wassakodé, Ogo et Sinthiou Garba, les dégâts sont considérables, avec plusieurs hectares de cultures de mil et de sorgho dévastés par les oiseaux migrateurs malgré la résistance et les efforts déployés pas les paysans.

Inondations

Dans le même temps, les eaux du fleuve ont envahi les terres, provoquant des inondations aux conséquences dramatiques, marquées par la submersion de routes, d'habitations, de champs de cultures et d'établissements scolaires. A Adabéré, Verma, Dembancané, Nguidjilone et dans d'autres localités riveraines du fleuve Sénégal, la pirogue est devenue un moyen principal de transport essentiel, tandis que l'accès aux villages encerclés par les eaux s'est fait au moyen de charrettes traversant de vastes étendues inondées. Une véritable odyssée quotidienne qui a accentué le désarroi des populations

A la date du 3 octobre, la poursuite de la tendance haussière de la montée des eaux, avec un dépassement de 56 cm de dépassement du seuil d'alerte de 8 mètres est enregistrée, a entrainé la submersion de 1242 hectares de terres, dont 145 hectares en cours de culture, soit deux fois plus que les superficies inondées à la même période l'année précédente.

Dans certaines localités, des élèves n'ont pas pu effectuer jour de la rentrée scolaire du 8 octobre en raison de l'inondation de leurs établissements scolaires, ou de l'occupation de leurs salles de classes par des sinistrés.