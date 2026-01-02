Afrique: Mané, seul Sénégalais dans le onze type de la phase de poules

Sadio Mané est le seul joueur de l'équipe nationale à figurer dans le onze-type de la phase de poules de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, publié vendredi par la Confédération africaine de football (CAF).

La CAF a dévoilé l'équipe-type du premier tour, qui "récompense la constance, l'impact collectif et la capacité à faire basculer les rencontres".

L'Égyptien Mohamed El Shenawy a été désigné meilleur gardien de cette phase de poules.

En défense, la CAF a porté son choix sur le Marocain Noussair Mazraoui, le Congolais Axel Tuanzebe, le Burkinabè Edmond Tapsoba et le Tunisien Ali Abdi.

Au milieu de terrain, le Marocain Brahim Diaz a été retenu en compagnie du Camerounais Carlos Baleba.

En attaque, le onze-type comprend le Nigérian Ademola Lookman (2 buts), l'Algérien Riyad Mahrez (3 buts), l'Ivoirien Amad Diallo (2 buts) et le Sénégalais Sadio Mané (1 but).

Le sélectionneur du Nigeria, Eric Chelle, a été désigné meilleur entraîneur de ce premier tour.