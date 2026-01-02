Sénégal: Saint-Louis - Clôture l'année 2025 à l'église notre dame de lourdes - Appel solennel à la paix face aux violences du monde

L'Évêque du Diocèse de Saint-Louis, Monseigneur Augustin Simmel Ndiaye a présidé le mercredi 31 décembre 2025, une messe d'action de grâces à la paroisse Notre Dame de Lourdes marquant la clôture de l'année 2025 et l'entrée dans la nouvelle année 2026.

A cette occasion,il a exprimé sa vive préoccupation face aux scènes de violence observées à Gaza et dans d'autres régions du monde, avant de formuler des prières afin que la paix et la stabilité prévalent partout, en particulier, au sein des communautés et des familles.

Dans son homélie, Monseigneur Augustin Simmel Ndiaye a rappelé le sens spirituel de cette célébration en s'appuyant sur la prière du psalmiste : « Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse ! (Ps 66, 2). Voilà une prière toute simple, humble et confiante. Il ne nous coûte rien d'en abuser, à tous moments et en toutes circonstances, dans le quotidien de nos journées et de nos occupations. C'est certainement une prière qui plaît au Seigneur, puisque c'est lui-même qui la dicte à Moïse en faveur des fils d'Israël jadis, pour nous maintenant : Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras : Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël : Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix !

S'inscrivant dans cette dynamique, l'évêque a invité les fidèles, venus nombreux, à joindre la parole, en bénissant leur par un signe de croix sur le front. Revenant sur le texte de l'évangile, il a évoqué le passage où les bergers découvrent un nouveau-né rejeté par le monde et réfugié parmi des animaux. « Ces petits gens repartiront en louant Dieu qu'ils ont reconnu dans la fragilité de l'enfant de Bethléem. Ils nous indiquent aujourd'hui encore que Dieu sauve et qu'à travers ce petit innocent, Prince de la paix, il veut révéler à notre monde la puissance de son amour. La bonté est désarmante. C'est peut-être pour cela que Dieu s'est fait petit enfant (Pape Léon) », a-t-il rappelé.

Poursuivant son message, il a souligné que cette paix offerte à l'humanité engage chacun à en être artisan : « Il nous donne sa paix en ce petit enfant innocent, et nous convie à oeuvrer pour la paix. Car il faut l'avouer, notre monde est troublé, c'est une évidence sous nos yeux, et la guerre nous est présentée tous les jours dans les médias comme un fait divers, quand ce ne sont pas des dirigeants de grandes nations qui jouent à se faire peur avec des armes destructrices, comme dans une cour de récréation. Pendant ce temps, les enfants de l'Est du Congo et ceux de Gaza interpellent sans réponse la conscience de l'humanité. Ce qui justifie le cri de coeur du pape Léon pour une paix désarmée et désarmante (Message pour la 59ème Journée mondiale de la Paix) ».

Dans le contexte local marqué par des tensions électoralistes récurrentes, Monseigneur Ndiaye a estimé que ces paroles du Pape appellent une l'attention particulière. « Si la paix n'est pas une réalité vécue, à préserver et à cultiver, l'agressivité se répand dans la vie domestique comme dans la vie publique. Dans les relations entre citoyens et gouvernants, on en arrive à considérer comme une faute le fait de ne pas se préparer suffisamment à la guerre, à réagir aux attaques, à répondre à la violence », a-t-il déclaré tout en déplorant les scènes de violence notées dans plusieurs parties du monde.

C'est dans cet esprit qu'il a confié à Marie, « Mère de Dieu, Mère du Prince de la paix », les familles, la communauté diocésaine, le pays et le monde entier. « Que le Seigneur tourne vers nous son visage, qu'il nous apporte la paix. Amen », a conclu l'évêque de Saint-Louis.

