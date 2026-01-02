Sénégal: Libre propos - Krépin Diatta, le maillot en étendard

2 Janvier 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Abdoulaye Thiam

Certains joueurs éprouvent des difficultés à mobiliser les ressources mentales et la motivation pour confirmer leurs performances, surtout après avoir atteint un sommet tel qu'un trophée continental de la dimension de la Coupe d'Afrique des Nations. Krépin Diatta n'appartient manifestement pas à cette catégorie.

Milieu offensif reconverti avec succès au poste de latéral à l'AS Monaco comme en équipe nationale du Sénégal, l'ancien joueur du club Bruges impose le respect par son engagement constant et son attachement viscéral au maillot national.

Jamais pris à défaut dans son couloir droit, il enchaîne les courses, multiplie les efforts et répond présent dans les deux phases de jeu depuis le début de la compétition. Il est à la fois au four et au moulin, donnant de la voix, haranguant ses partenaires et assumant pleinement son rôle de cadre sur le terrain. Perfectionniste jusqu'à l'extrême, il ne tolère ni la perte de balle, ni la passe approximative, ni le geste superflu. Le déchet offensif n'est pas son registre, et il l'assume sans détour

Il le dit clairement face aux médias. Il le démontre, parfois même au détriment de joueurs installés parmi les cadres de la sélection. Pour lui, le football c'est son métier. Il le respecte. Le maillot national est une responsabilité sacrée. Il ne transige pas lorsqu'il s'agit de défendre les couleurs du pays. Cet engagement sans concession lui a d'ailleurs valu une sanction pour avoir osé dénoncer un arbitrage jugé partial lors de la dernière CAN. Comment oublier également ses prises de position courageuses lors des évènements douloureux de mars 2021 et de juin 2023 ? Big Respect, CHAMPION !

