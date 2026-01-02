Ile Maurice: Jean Kylian Labonne fait sa rentrée en maternelle

À seulement trois ans, Jean Kylian Labonne (photo) pourra enfin faire sa rentrée en pré-primaire dès le mois de janvier. Une avancée majeure pour ce petit garçon dont le parcours était, jusque-là, jalonné d'obstacles administratifs et d'épreuves familiales. Sa demande d'allocation sociale, longtemps en attente, a également abouti, ouvrant la voie à un accompagnement plus stable pour sa scolarité.

Il y a des nouvelles qui redonnent espoir et remettent un sourire sur les visages. Des nouvelles qui rappellent que tout n'est pas sombre, qu'il existe encore une part d'humanité et que chaque problème, aussi insurmontable soit-il, peut trouver une issue. L'histoire de Jean Kylian en est une illustration poignante.

Très jeune, l'enfant a dû affronter une réalité particulièrement difficile : la perte de sa mère, l'abandon de son père et l'absence de reconnaissance officielle aux yeux de l'État. À ces épreuves s'est ajoutée une situation administrative bloquante - l'absence de nom de famille sur son extrait de naissance - qui l'a privé, jusqu'ici, de l'accès à l'éducation pré-primaire.

Face à cette adversité, une lueur d'espoir s'est néanmoins dessinée. Des volontaires se sont mobilisées, des avocats se sont engagés pro bono à entreprendre de lourdes démarches administratives et légales, tandis que les autorités assuraient un suivi constant du dossier. La presse, de son côté, a pleinement joué son rôle : informer, faire avancer, débloquer et remettre en mouvement un «dossier» longtemps figé.

Mais les véritables piliers de Jean Kylian Labonne demeurent sa grand-mère et sa tante, portées par un amour inconditionnel. Malgré son âge, sa grand-mère a multiplié les allers-retours, parcourant parfois des kilomètres à pied pour accomplir des démarches administratives qui se heurtaient, trop souvent, à un mur. Jamais, pourtant, elle n'a baissé les bras.

Si la route reste encore longue et que tout l'avenir s'ouvre devant lui, Jean Kylian n'avancera désormais plus seul. Il pourra compter sur le soutien de sa famille et sur la bienveillance de celles et de ceux qui ont refusé de détourner le regard.