Ile Maurice: La prudence s'impose face à la méduse à la Cambus

2 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)

La mer se fait confuse ce 2 janvier 2026 du côté de La Cambuse. La National Coast Guard a, une nouvelle fois, détecté la présence de méduses dans la zone. Une situation qui diffuse un message clair : vigilance maximale.

Ces intruses translucides, aussi belles qu'elles peuvent abuser les imprudents, invitent le public à ne pas se laisser méduser. Les autorités refusent toute prise de risque inutile et appellent les baigneurs à éviter la mer jusqu'à nouvel ordre.

En attendant que la situation se déméduse, mieux vaut rester sur le sable, sans excuse, et laisser la mer retrouver son calme... sans piqûre ni confusion.

Lire l'article original sur L'Express.

