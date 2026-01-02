Ile Maurice: « Je n'arrête pas de chercher mon fils » - La détresse de cette mère après l'incendie mortel

Son fils de 16 ans était venu célébrer le Nouvel An dans ce bar suisse. Depuis, elle cherche sans relâche son fils en écumant les hôpitaux en quête d'informations.

En quête de réponses. Les familles des participants de la soirée du Nouvel An qui a viré au drame dans un bar de la station de ski suisse de Crans-Montana cherchent par tous les moyens à obtenir des informations sur la santé de leurs proches.

Avec une quarantaine de morts et une centaine de blessés, l'incendie qui s'est propagé dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier laisse de nombreuses familles dans le flou le plus total. À l'instar de Laetitia, mère d'Arthur, un jeune de 16 ans qui était venu célébrer le passage en 2026 avec des amis au bar Le Constellation.

Sur BFMTV, ce vendredi 2 janvier, la mère du jeune français a exprimé avec émotion son impuissance la plus totale quant au devenir de son enfant. « Ça fait plus de 30 heures que je cherche mon fils », a-t-elle commencé par expliquer, en larmes. « Je ne sais pas dans quel hôpital il est. Je ne sais pas dans quelle morgue il est. Je ne sais pas dans quel pays il est. Je ne sais dans quel canton il est. »

« J'ai fait plusieurs hôpitaux dès que j'ai appris, et je cherche. Je n'arrête pas de chercher », ajoute-t-elle, affirmant avoir aussi écumé les réseaux sociaux en quête d'information sur l'état de son fils.

« Je ne lâcherai pas, je continuerai de le chercher. Pour savoir si mon fils est vivant, déjà. Ou s'il est parti de l'autre côté, mais je chercherai jusqu'à ce que je trouve », confie-t-elle encore, témoignant de son attente insoutenable.

« On n'est pas des parents irresponsables »

« Il m'a écrit à 0h03 pour me souhaiter une "bonne année maman" », a également raconté Laëtitia auprès de RTL. « À 1h28, ils ont fait un 'snap' où ils ont montré qu'il y avait des bouteilles avec des bougies inflammables. Et à 1h30, le premier appel de l'incendie a été déclaré, donc je pense que c'est la table de mon enfant qui a pris feu. » Et d'ajouter : « Je pense que mon enfant fait partie des 40 morts. On vit un cauchemar sans nom. »

Laetitia explique également pourquoi l'adolescent se trouvait au bar Le Constellation le soir du drame. « Il se réjouissait, il était heureux avec ses amis de l'école. Ce sont des amis de la même région, de l'est lausannois, qui se réjouissaient de fêter ça. Ils avaient pris une table à l'avance », témoigne-t-elle sur BFMTV.

La mère de famille répond à certaines critiques liées à l'âge de plusieurs participants de cette soirée du Nouvel An qui, comme Arthur, étaient mineurs. « J'aimerais quand même préciser qu'on n'est pas des parents irresponsables d'avoir laissé nos enfants de 16 ans sortir pour fêter la nouvelle année. J'aimerais préciser qu'on est dans une station de ski et ici, on fête, tous âges confondus, la nouvelle année. »

« Ne croyez pas que les jeunes étaient tous à un endroit et que nous, les parents, on ne savait pas où ils étaient. Tous les parents savaient où étaient leurs enfants. Nos enfants nous avaient avertis qu'ils allaient faire la fête ensemble entre amis », ajoute cette mère dévastée.

« Sur la tablée, ils étaient plus de 10 et il n'y en a qu'un seul des 11 qui a été retrouvé. Tous les autres sont portés disparus », détaille-t-elle, en expliquant être en contact avec les autres familles touchées par les conséquences de cet incendie. La veille de ce témoignage sur BFMTV, l'ambassadeur d'Italie Gian Lorenzo Cornado indiquait à l'AFP que cinq blessés sur 112 n'étaient toujours pas identifiés. Quant aux personnes décédées, leur identification « pourra prendre plusieurs jours », a prévenu ce vendredi le chef de la police cantonale, Frédéric Gisler.