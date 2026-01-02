Ile Maurice: Quand l'anglais entre en scène... au théâtre

Et si 2026 débutait sous les projecteurs ? Au Caudan Arts Centre, une nouvelle année rime avec expression, confiance et créativité grâce aux cours de théâtre en anglais pour adolescents, proposés par The School et animés par Ashish Beesoondial. Une invitation à apprendre autrement, à travers le jeu, la parole et l'imaginaire. On y va ?

Pour de nombreux adolescents, l'anglais reste avant tout une matière scolaire, parfois intimidante. Cependant, le théâtre offre une alternative vivante et stimulante. Sur scène, les mots prennent corps, les phrases deviennent actions et l'erreur se transforme en outil d'apprentissage. À travers les improvisations, les dialogues et les mises en situation, les jeunes apprennent à s'exprimer naturellement, sans la pression des notes ou des examens.

Ces cours de théâtre en anglais, Theatre in English (Teenagers Beginner & Intermediate), destinés aux débutants comme aux niveaux intermédiaires, débuteront le 10 janvier, au Caudan Arts Centre. Les classes auront lieu chaque samedi de 9 h 45 à midi, avec deux groupes adaptés au niveau de chacun (le tarif est de Rs 1 800 par mois). Une manière ludique et efficace de renforcer son anglais tout en s'amusant.

Les bienfaits du théâtre à l'adolescence

Le théâtre n'est pas seulement un art : c'est aussi un formidable outil de développement personnel. À un âge où la confiance en soi se construit parfois difficilement, monter sur scène permet d'oser, de se dépasser et d'assumer sa voix. Les adolescents apprennent à gérer leurs émotions, à écouter les autres, à travailler en groupe et à prendre la parole en public. Le théâtre stimule également la créativité et l'imagination, encourage l'empathie et développe l'esprit critique.

En incarnant différents personnages, les jeunes explorent des points de vue variés, découvrent d'autres réalités et affinent leur compréhension du monde qui les entoure. Autant de compétences précieuses, bien au-delà de la scène.

Ashish Beesoondial, un passionné au service des jeunes À la tête de ces ateliers, Ashish Beesoondial incarne une approche bienveillante et inspirante du théâtre. Artiste engagé, pédagogue passionné, il met l'accent sur l'expression personnelle, la confiance et le plaisir de jouer. Son objectif : créer un espace sécurisant où chaque adolescent peut évoluer à son rythme, sans jugement.

Avec Ashish Beessoondial, le théâtre devient un terrain d'exploration où l'on apprend autant sur soi que sur les autres. Son expérience et son énergie communicative font de ces cours bien plus qu'un simple apprentissage artistique : une véritable aventure humaine.

Un cadre propice à la création

Situé au cœur de Port-Louis, le Caudan Arts Centre offre un environnement stimulant, entièrement dédié à la culture et à la créativité. En rejoignant The School, les adolescents évoluent dans un lieu où l'art est vivant, accessible et valorisé. Un cadre idéal pour nourrir leur curiosité et leur envie de s'exprimer. Commencer l'année par un cours de théâtre en anglais, c'est offrir aux adolescents bien plus qu'une activité extrascolaire. C'est leur donner la chance de gagner en assurance, de développer leurs talents et de s'exprimer librement. Et si 2026 devenait l'année où ils montent sur scène... et prennent confiance en eux ?