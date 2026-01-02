Ethiopie: Le dialogue national au pays offre une chance historique de résoudre pacifiquement les différends, selon GCS

Addis Ababa — Le Service de communication du gouvernement (GCS) a décrit le dialogue national inclusif en Éthiopie comme une occasion unique de résoudre des différends de longue date par des moyens pacifiques et constructifs.

Dans une déclaration publiée sous le thème « Consultation pour une victoire mutuelle, une paix durable et la construction d'un État-nation fort », le ministère a souligné que la culture politique profondément enracinée du pays était responsable de siècles de désaccords, de conflits et de luttes internes.

Selon la déclaration, ces polarisations politiques doivent désormais être traitées à la racine.

Elle ajoute que la consultation nationale offre une voie essentielle pour résoudre ce défi et réconcilier les divergences autour des questions nationales et des programmes communs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En outre, la déclaration souligne que le gouvernement est fermement convaincu que les Éthiopiens doivent résoudre leurs problèmes autour d'une table plutôt que par la confrontation.

À cet égard, elle note que des efforts soutenus sont en cours pour ancrer une culture de paix et construire une tradition politique civilisée.

« La consultation nationale inclusive qui a débuté en Éthiopie est une occasion unique de résoudre nos différends de manière civilisée et pacifique », indique le communiqué. Il souligne en outre que le dialogue est ouvert à toutes les parties sans discrimination et appelle tous les Éthiopiens à saisir cette opportunité.

Dans le même temps, le GCS a expliqué que le processus de consultation vise non seulement à réparer une culture politique endommagée qui a affaibli l'esprit de fraternité, mais aussi à garantir une paix durable. Le dialogue national, a-t-il ajouté, jouera un rôle décisif dans l'établissement d'un consensus national sur des questions fondamentales, le renforcement du système démocratique en développement et le rétablissement de la confiance mutuelle, de la coopération et de l'unité entre les citoyens.

Se référant à l'histoire de l'Éthiopie, la déclaration a souligné que ni les conflits ni les révolutions n'ont jamais apporté de solutions durables. « Nous avons appris que les victoires obtenues par de tels moyens sont temporaires et laissent souvent derrière elles du ressentiment et de nouveaux conflits », a-t-elle souligné.

En outre, la déclaration a rappelé la longue tradition éthiopienne de résolution des différends par le dialogue et la consultation, notant que cette valeur s'est progressivement érodée en raison de pratiques politiques diviseuses et d'une pensée étroite.

« De nombreux pays à travers le monde ont réussi à surmonter des différences et des conflits profondément enracinés grâce au dialogue national », a-t-il déclaré, ajoutant que les Éthiopiens n'en sont pas moins capables, comme en témoignent les riches valeurs culturelles du pays dans diverses régions.

Dans ce contexte, le GCS a appelé à la responsabilité collective et a exhorté toutes les parties prenantes à s'engager avec une volonté politique sincère. Il a souligné que pour parvenir à une solution durable, il fallait s'engager sincèrement dans le dialogue et contribuer de manière significative à un résultat national commun.

Soulignant l'urgence de la situation, la déclaration note que le moment est venu pour les Éthiopiens de sortir du cycle récurrent des conflits et des guerres.

Selon elle, comme les conflits ne font pas de véritables gagnants, le succès du processus de dialogue national, la résolution pacifique des problèmes et le respect de l'État de droit contribueront à bâtir un pays qui appartient à tous les Éthiopiens et feront de chacun un gagnant.

La déclaration s'est conclue en appelant à une large participation au processus et en réaffirmant son message central : « Dialogue pour une victoire mutuelle, dialogue pour une paix durable et la construction d'un État fort ».