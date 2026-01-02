Ethiopie: Le Premier ministre Abiy souligne le rôle crucial de l'enseignement supérieur dans la prospérité du pays

2 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné le rôle essentiel des établissements d'enseignement supérieur dans la voie vers la prospérité de l'Éthiopie, précisant que sa nouvelle série de livres, « The Medemer State », mettait en avant cet engagement.

S'exprimant à l'occasion du 75e anniversaire de l'université d'Addis-Abeba, dont il est également diplômé, le Premier ministre Abiy a donné une conférence intitulée « Le rôle des intellectuels dans la prospérité nationale ». Cette conférence a attiré des personnalités du monde universitaire et des hauts fonctionnaires, clôturant ainsi plusieurs semaines d'événements commémoratifs.

Dans son discours, le Premier ministre a présenté sa vision de l'intellectuel moderne comme un agent réfléchi du changement social, privilégiant la réflexion à la réaction.

« Les idées sont le moteur du changement, et les intellectuels sont les agents du changement. Le changement qu'ils apportent au sein de la société conduit un pays vers la prospérité », a-t-il déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Il a exhorté les intellectuels à respecter et à cultiver les idées, à faire preuve d'esprit critique, à lire beaucoup, à résoudre les problèmes et à rechercher activement des solutions.

« Aujourd'hui, alors que l'université d'Addis-Abeba célèbre son 75e anniversaire, je suis honoré de m'entretenir avec les étudiants et les professeurs sur le rôle des intellectuels éthiopiens dans la résolution des défis nationaux », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre Abiy a également souligné que les établissements d'enseignement supérieur devraient intégrer l'enseignement, la recherche et la technologie afin de générer des innovations ayant des applications pratiques.

« L'État Medemer est fermement convaincu que ces institutions sont indispensables à la prospérité de l'Éthiopie, et nous sommes déterminés à faire de cette vision une réalité », a-t-il déclaré.

Selon le Premier ministre, il est essentiel de tirer parti des capacités combinées des universités éthiopiennes pour accélérer le développement du pays et assurer sa prospérité à long terme.

