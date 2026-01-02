Togo: Un modèle efficace de médiation et de conciliation

La politique de justice de proximité connaît une progression remarquable. En l'espace de cinq ans, le nombre de maisons de justice opérationnelles a été multiplié par cinq, traduisant la volonté des autorités de rapprocher la justice des citoyens et de promouvoir des modes alternatifs de règlement des conflits.

Elles sont passées de quatre à vingt en l'espace de 5 ans.

Ces réalisations s'inscrivent dans le cadre du Projet de modernisation et de renforcement de capacités pour la délivrance des services (PMADS), un programme soutenu financièrement par la Banque mondiale.

Les maisons de justice ont pour vocation principale d'offrir une justice de proximité, accessible et rapide. Elles privilégient la médiation et la conciliation, permettant ainsi de résoudre les litiges sans recourir systématiquement aux procédures judiciaires classiques, souvent longues et coûteuses. Cette approche favorise le dialogue, la paix sociale et la cohésion communautaire.

Les chiffres communiqués par le ministère de la Justice illustrent l'impact concret de ces structures.

Entre 2019 et 2024, les vingt maisons de justice opérationnelles ont enregistré, jusqu'au premier semestre 2025, un total de 24 367 saisines. Parmi celles-ci figurent 10 059 demandes d'informations juridiques et 14 308 demandes de conciliation. Le taux de réussite des médiations atteint un niveau particulièrement élevé de 90,04 %, confirmant l'efficacité du dispositif.

Au-delà de l'apaisement des conflits, les retombées économiques sont également notables. Grâce aux médiations réussies, le montant total des recouvrements de créances sur la même période.