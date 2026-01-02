Togo: L'excellence en matière agricole

2 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Pour stimuler l'innovation, renforcer la compétitivité du secteur agricole, créer des emplois et développer des chaînes de valeur durables, le gouvernement a fait le choix de développer les zones d'aménagement agricoles planifiées (ZAAP) d'excellence.

Conçues comme des zones pilotes, les ZAAP d'excellence ont pour vocation de transformer en profondeur les pratiques agricoles. Elles visent à structurer des pôles de production performants et à servir de modèles en matière de bonnes pratiques agricoles, de gestion, de mécanisation et d'organisation coopérative.

L'État entend ainsi poser les bases d'une agriculture plus moderne, plus productive et mieux organisée.

La dynamique engagée ces dernières années illustre l'importance accordée à ce programme.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De 2023 à 2025, le nombre de ZAAP d'excellence est passé de 19 à 99, traduisant une montée en puissance rapide et volontariste. Cette expansion témoigne de la volonté des autorités de couvrir un plus grand nombre de bassins de production et d'offrir aux producteurs un cadre structuré et adapté à leurs besoins.

Pour l'année 2026, un changement d'approche est annoncé. Les interventions seront désormais concentrées sur les 99 ZAAP d'excellence existantes.

L'objectif est de consolider les acquis, garantir une meilleure appropriation des principes de fonctionnement par les producteurs et assurer une mise en valeur plus efficace des investissements déjà réalisés. Il s'agit moins de créer de nouveaux sites que de renforcer la performance et la durabilité de ceux qui sont en place.

Dans cette optique, le ministère de l'Agriculture précise qu'un total de 28 sites est déjà programmé pour cette année. Parmi eux figurent 25 sites d'aménagement simple (ZAAP) et 3 sites d'aménagement hydro-agricoles, qui permettront de sécuriser la production grâce à une meilleure maîtrise de l'eau.

À terme, les ZAAP d'excellence ambitionnent de devenir de véritables moteurs de développement rural, capables de générer des emplois, d'augmenter les revenus des producteurs et de contribuer durablement à la sécurité alimentaire.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.