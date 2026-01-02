Togo: L'excellence en matière agricole

Pour stimuler l'innovation, renforcer la compétitivité du secteur agricole, créer des emplois et développer des chaînes de valeur durables, le gouvernement a fait le choix de développer les zones d'aménagement agricoles planifiées (ZAAP) d'excellence.

Conçues comme des zones pilotes, les ZAAP d'excellence ont pour vocation de transformer en profondeur les pratiques agricoles. Elles visent à structurer des pôles de production performants et à servir de modèles en matière de bonnes pratiques agricoles, de gestion, de mécanisation et d'organisation coopérative.

L'État entend ainsi poser les bases d'une agriculture plus moderne, plus productive et mieux organisée.

La dynamique engagée ces dernières années illustre l'importance accordée à ce programme.

De 2023 à 2025, le nombre de ZAAP d'excellence est passé de 19 à 99, traduisant une montée en puissance rapide et volontariste. Cette expansion témoigne de la volonté des autorités de couvrir un plus grand nombre de bassins de production et d'offrir aux producteurs un cadre structuré et adapté à leurs besoins.

Pour l'année 2026, un changement d'approche est annoncé. Les interventions seront désormais concentrées sur les 99 ZAAP d'excellence existantes.

L'objectif est de consolider les acquis, garantir une meilleure appropriation des principes de fonctionnement par les producteurs et assurer une mise en valeur plus efficace des investissements déjà réalisés. Il s'agit moins de créer de nouveaux sites que de renforcer la performance et la durabilité de ceux qui sont en place.

Dans cette optique, le ministère de l'Agriculture précise qu'un total de 28 sites est déjà programmé pour cette année. Parmi eux figurent 25 sites d'aménagement simple (ZAAP) et 3 sites d'aménagement hydro-agricoles, qui permettront de sécuriser la production grâce à une meilleure maîtrise de l'eau.

À terme, les ZAAP d'excellence ambitionnent de devenir de véritables moteurs de développement rural, capables de générer des emplois, d'augmenter les revenus des producteurs et de contribuer durablement à la sécurité alimentaire.