Togo: La CET exhorte les Togolais à être des artisans de paix

2 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

La Conférence des évêques du Togo (CET) a lancé, jeudi, un appel solennel à la préservation de la paix, à l'occasion des célébrations du Nouvel An.

S'exprimant lors de la messe du 1er janvier à la cathédrale de Kpalimé, le président de la CET, Benoît Alowonou, a rappelé que la paix est à la fois un don de Dieu et un bien fragile qui exige une attention permanente. « La paix n'est pas donnée une fois pour toutes. Elle est comme une flamme fragile à entretenir pour éclairer le monde », a-t-il déclaré.

L'évêque de Kpalimé a souligné que, plus de deux mille ans après l'annonce de la naissance du Prince de la paix, le monde demeure marqué par les conflits et les divisions, d'où la nécessité de redoubler d'efforts pour préserver la stabilité et le vivre-ensemble.

Mgr Alowonou s'est également référé à l'appel du Pape Léon, qui invite les fidèles à œuvrer pour « une paix désarmée et désarmante ». Dans son message intitulé « La paix soit avec vous tous, vers une paix désarmée et désarmante », le Saint-Père compare la paix à la lumière et la guerre aux ténèbres, exhortant chacun à faire de la paix un compagnon de toujours.

