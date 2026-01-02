Afrique: Le pays n'est pas venu pour se 'balader', selon son sélectionneur

L'équipe nationale de football du Soudan n'est pas venue à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 pour se "balader", mais avec l'ambition de remporter la compétition continentale, a déclaré son sélectionneur Kwesi Appiah James, vendredi, à Tanger.

"Je ne suis pas venu dans cette compétition pour me balader. Tout le monde veut gagner la coupe et je partage cette ambition. Le Soudan est là pour se battre jusqu'au bout. Je veux gagner la coupe", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Les Crocodiles du Nil du Soudan vont défier les Lions du Sénégal, samedi à Tanger, à partir de 16h GMT, pour le compte des huitièmes de finale de la CAN 2025.

"Des soldats ont déposé les armes pour célébrer la victoire du Soudan contre la Guinée équatoriale (1-0) lors de la phase de poules. Le football nous promet de nous unir autour d'un même objectif. Ce n'est pas facile quand votre pays est en guerre. Tout ce que vous pouvez faire pour apporter de la joie à votre peuple, vous le faites, et cela demande des sacrifices", a-t-il dit.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le technicien ghanéen, son équipe est prête à donner le meilleur d'elle-même pour livrer un grand match face au Sénégal.

"La force de notre équipe réside dans son unité et sa volonté de se battre pour donner le sourire à notre peuple. C'est une belle motivation", a-t-il insisté.

Le technicien a ajouté : "Le Sénégal a une très bonne équipe. Nous sommes ici pour montrer nos capacités et ce que le Soudan peut faire. Nous respectons toutes les équipes et nous allons nous assurer de faire un bon match samedi".

"Montrer au monde ce que nous pouvons faire"

"Je crois qu'un seul joueur peut avoir un impact sur toute une équipe. On peut connaître une phase de groupes difficile puis tout changer. Je respecte le Sénégal, c'est une équipe forte, mais nous n'avons pas peur. Nous allons faire de notre mieux", a promis Kwesi Appiah James.

Le sélectionneur soudanais a insisté sur la solidité de l'équipe sénégalaise, estimant qu'il s'agit d'une formation avec laquelle il faut compter, tout en soulignant que l'essentiel, dans ce genre de rencontre, reste la réaction sur le terrain.

"C'est ce que nous allons faire, car nous voulons montrer au monde ce que nous pouvons accomplir", a-t-il déclaré, promettant de corriger l'inefficacité offensive de son équipe.

Le Soudan n'a en effet inscrit aucun but lors de la phase de poules.

Qualifié en tant que meilleur troisième du groupe E pour les huitièmes de finale de la CAN avec 3 points, le Soudan s'est extirpé de son groupe en n'ayant marqué qu'une seule réalisation, un but contre son camp d'un joueur de la Guinée équatoriale.

Au total, les Soudanais n'ont marqué qu'un seul but en 11 matches en 2025.

"Nous n'avons pas été avec nos familles depuis deux ou trois ans. Tout ce que nous faisons sur le terrain, c'est pour rendre notre peuple heureux. Nous allons tout faire pour nous qualifier et rendre fiers nos familles et notre pays. La joie que nous avons ressentie, c'est ce sentiment que nous voulons revivre constamment", a de son côté souligné le défenseur Khamis Bathit, qui a pris part à la conférence de presse, aux côtés de son sélectionneur.

"Nous sommes prêts à faire face à l'une des meilleures équipes du continent. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour accéder au tour suivant", a dit Khamis Bakhit.