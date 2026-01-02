Afrique: 'Le match contre le pays sera très disputé' Krépin Diatta

Le match du Sénégal contre le Soudan, en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), sera âprement disputé, a déclaré, vendredi à Tanger, le milieu de terrain des Lions, Krépin Diatta, estimant que la sélection nationale devra afficher un "visage conquérant" pour franchir cette étape.

"C'est un adversaire que nous respectons, même si leur début de compétition a été difficile. Ce qui est normal, car tous les matchs de cette compétition sont difficiles. Pour passer, il faudra montrer un visage conquérant. Ce sera un match âprement disputé", a-t-il dit en conférence de presse.

Le Sénégal affrontera le Soudan en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football 2025, samedi à 16 heures GMT à Tanger.

"Nous allons vers des matchs difficiles. Le Soudan est une équipe que nous connaissons déjà. De notre côté, nous serons prêts, car nous savons ce qui nous attend", a ajouté le joueur de l'AS Monaco (France), qui a réaffirmé sa "flexibilité" à évoluer à n'importe quel poste.

"Je me sens bien à n'importe quelle position où je joue. Partout où le pays m'appellera, je répondrai présent", a-t-il rassuré.

Krépin Diatta a disputé l'intégralité des matchs de la phase de poules. Il est passeur décisif sur le premier but du Sénégal face au Bénin (3-0), lors de la troisième journée.

Diatta a rejoint la sélection nationale A en 2019. Absent de l'effectif des Lions lors de la CAN 2021, il n'a pas remporté la compétition avec le Sénégal.