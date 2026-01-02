Afrique: Le Sénégal 'mentalement et tactiquement prêt' pour le Soudan (Coach)

Le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, a assuré, vendredi, à Tanger, que son équipe s'est préparée mentalement et tactiquement à affronter, en 8ème de finale de la CAN, une formation soudanaise "très disciplinée et bien organisée" dans son jeu de transition.

"Nous nous sommes préparés sur les plans mental et tactique pour jouer contre cette équipe bien organisée dans son jeu de transition et très disciplinée. C'est une autre compétition qui démarre et il faudra être efficace dans la surface", a-t-il déclaré en conférence de presse.

Le Sénégal affrontera le Soudan en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football 2025, samedi à 16 heures GMT à Tanger.

Le technicien sénégalais a signalé que les Soudanais ont causé beaucoup de difficultés à leurs adversaires durant la phase de poules, notamment sur le plan défensif.

Interpellé sur le manque d'efficacité offensive de l'adversaire, qui n'a inscrit aucun but au premier tour, Pape Thiaw a estimé qu'il s'agit simplement d'une statistique que son équipe ne prendra pas en compte.

"Nous n'allons pas prendre cette équipe à la légère. Nous serons solidaires malgré l'absence de notre capitaine Kalidou Koulibaly, suspendu. Nous allons jouer pour gagner afin qu'il puisse revenir dans la compétition", a-t-il assuré.

Selon Thiaw, en l'absence de Koulibaly, d'autres joueurs sont prêts à prendre le relais. "Ce sont des joueurs qui ont appris à ses côtés. Demain, nous verrons la paire axiale qui sera alignée", a-t-il dit.

Le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal a écopé d'un match de suspension après le carton rouge qu'il a reçu contre le Bénin lors de la dernière journée des matchs de poules.