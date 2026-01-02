Afrique: CAN Maroc 2025 - À Marrakech, Adjé Silas Metch galvanise la ferveur ivoirienne autour des Éléphants

À l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, la Côte d'Ivoire affiche une mobilisation totale derrière sa sélection nationale. Présent à Marrakech, le jeudi 1er janvier 2026, le Ministre délégué en charge des Sports et du Cadre de vie, Adjé Silas METCH, a effectué une visite remarquée au Village ÉLÉPH'FAN, véritable épicentre de la ferveur ivoirienne au Royaume chérifien.

Paré des couleurs nationales, ce village s'impose comme le coeur battant du soutien populaire aux Éléphants. Conçu comme un espace de communion, de rassemblement et de célébration, le Village ÉLÉPH'FAN incarne une ambition claire : fédérer les supporters ivoiriens, exalter la ferveur patriotique et insuffler une énergie positive à l'équipe nationale engagée dans la conquête d'une quatrième étoile continentale.

La visite ministérielle s'est déroulée dans une ambiance survoltée, portée par les animateurs du Comité National de Soutien aux Éléphants (CNSE), véritables artisans de l'ambiance ivoirienne au Maroc. Chants patriotiques, danses traditionnelles, animations hautes en couleur et déploiement de symboles nationaux ont transformé le site en un véritable quartier général du « douzième homme », prêt à pousser les Éléphants vers la victoire.

Sous la conduite de la commissaire générale du Village ÉLÉPH'FAN, Hadja Touré, et du président du CNSE, Adonis Kouadio, le Ministre Adjé Silas METCH a parcouru les différents stands, saluant l'engagement sans faille des équipes mobilisées. Il a également félicité la créativité et l'ingéniosité déployées pour maintenir une mobilisation constante autour de la sélection ivoirienne, loin des frontières nationales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À travers cette visite hautement symbolique, le Ministre a réaffirmé le soutien ferme et sans équivoque de l'État ivoirien aux Éléphants et à leurs supporters. Sa présence à Marrakech envoie un signal fort : la Côte d'Ivoire est unie, solidaire et déterminée à accompagner son équipe jusqu'au sacre final.

Au Maroc, le message est limpide. Derrière les Éléphants, tout un peuple fait bloc, animé par un même rêve : voir flotter une quatrième étoile au firmament du football africain. Allez les Éléphants, pour la victoire !