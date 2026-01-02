Cote d'Ivoire: Police nationale - Kambilé Élie épse Palé entre dans l'histoire

2 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Didier Assoumou

Kambilé Élie épse Palé, Inspecteur Général de Police et Directeur de Cabinet Adjoint chargé de la Sécurité au Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, a été promue Le mercredi 31 décembre 2025, au grade d'Administrateur Général de Police, devenant ainsi la première femme en Côte d'Ivoire à atteindre ce sommet de la hiérarchie policière.

Figure emblématique, pionnière et unanimement respectée de la Police nationale ivoirienne, elle incarne un parcours exceptionnel, bâti sur la rigueur professionnelle, la compétence avérée et une intégrité sans compromis, et s'impose aujourd'hui comme un modèle inspirant de leadership féminin au service de la République.

Première femme à accéder au prestigieux grade d'Inspecteur général de Police en Côte d'Ivoire, Kambilé Élie épse Palé symbolise une réussite professionnelle, fondée sur le travail, la discipline et le respect strict des valeurs républicaines. Discrète, méthodique et peu encline à la mise en avant personnelle, elle a su imposer son autorité par l'exemple, gagnant l'estime de ses pairs et de ses collaborateurs. Son nom est aujourd'hui indissociable de la compétence, de la loyauté et de l'intégrité morale.

Titulaire d'un Baccalauréat série D, puis d'une Maîtrise en droit, option carrière judiciaire, la jeune Élie Kambilé nourrissait initialement l'ambition de devenir magistrate. Un tournant décisif intervient le 20 octobre 1996, lorsqu'elle intègre l'École nationale de Police.

Ce choix marque le point de départ d'un itinéraire remarquable au sein de la Police nationale ivoirienne. Portée par un professionnalisme constant et un sens aigu des responsabilités, elle gravit méthodiquement tous les échelons de la hiérarchie, du grade de Commissaire de police de deuxième classe à celui de Commissaire divisionnaire-major de Police, atteint le 29 décembre 2017, avant d'accéder au rang suprême d'Inspecteur général de Police, puis aujourd'hui à celui d'Administrateur Général de Police.Son parcours est jalonné de distinctions prestigieuses, traduisant la reconnaissance de l'État ivoirien et de partenaires internationaux.

Elle a été notamment, Chevalier de l'Ordre national en 2015, Chevalier de l'Ordre du Mérite de la Fonction publique en 2019, Médaille d'honneur de la Police avec Palme en 2019 et Officier de l'Ordre national en 2020.En brisant le plafond de verre au sommet de la hiérarchie policière, la Générale Kambilé Élie épse Palé inscrit durablement son nom dans l'histoire institutionnelle de la police nationale.

