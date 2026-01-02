Cote d'Ivoire: San Pedro/Direction régionale du Commerce - Sept nouveaux agents de contrôle prêtent serment

La Direction régionale du Commerce et de l'Industrie de San Pedro compte désormais sept nouveaux agents de contrôle, officiellement investis de leurs fonctions. Ceux-ci ont prêté serment le 30 décembre 2025, au Tribunal de première instance de la ville, marquant ainsi leur entrée en fonction effective.

La cérémonie d'assermentation a été conduite par le président du Tribunal de première instance de San Pedro, Bini Kouakou, qui avait à ses côtés le substitut du procureur de la République, Blé Assamala, ainsi qu'un émissaire de la préfecture de Région, en la personne de Latt Mélèdje Jacques, administrateur civil, chef de mission.

Les agents, soumis à la formule consacrée, ont juré d'exercer leurs missions dans le respect des lois et règlements, avec loyauté, probité et impartialité. « Il faut dire que ce serment est pour nous une marque de crédibilité dans l'exercice de notre fonction. Il concrétise notre période de stage et, désormais, nous sommes pleinement des agents capables d'accomplir effectivement les missions que la hiérarchie nous confie », a fait savoir Palé Jacob, l'un des agents de contrôle nouvellement assermentés.

Ils sont désormais investis des prérogatives prévues par la loi du 27 novembre 2019 relative au système national de métrologie en Côte d'Ivoire. À ce titre, ils sont habilités à mener des opérations de contrôle, à constater les infractions, à dresser des procès-verbaux et, si nécessaire, à procéder à des saisies, en vue de garantir le respect de la réglementation commerciale et la protection des consommateurs.

Le champ d'intervention de ces agents de contrôle du ministère du Commerce et de l'Industrie couvre également l'application des règles de concurrence, notamment en matière de publicité des prix, de facturation, de qualité et d'étiquetage des produits, ainsi que la lutte contre la commercialisation de produits prohibés. En ce qui concerne la métrologie, ils auront pour mission de vérifier la conformité et la fiabilité des instruments de pesée utilisés dans les transactions commerciales.

Le directeur régional du Commerce et de l'Industrie de San Pedro, Akpangni Amandin N'Guessan, s'est réjoui du renforcement de son effectif. Il a, à cette occasion, exhorté ses nouveaux agents à faire preuve de professionnalisme, d'intégrité et d'un sens élevé du service public dans l'accomplissement de leurs missions. « Ils sont désormais faits officiers de police judiciaire. Ils ont pour tâche d'effectuer des contrôles sur le terrain, afin de vérifier si les produits vendus sur le territoire national ne sont pas des produits prohibés », a ajouté le directeur régional du Commerce et de l'Industrie.

Pour leur part, les autorités judiciaires ont rappelé aux nouveaux agents les exigences et responsabilités liées à leur statut, en insistant particulièrement sur la rigueur, l'intégrité et le strict respect des textes en vigueur dans l'exercice de leurs missions de contrôle.

Ces agents, issus de l'École nationale d'administration (Ena), ont été mis à la disposition du ministère du Commerce et de l'Industrie par le ministère de la Fonction publique, après environ deux années de stage pratique auprès d'agents de contrôle assermentés, afin d'acquérir l'expérience nécessaire à l'exercice de leurs fonctions actuelles.