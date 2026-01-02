Cote d'Ivoire: Suisse - L'Ambassade à Abidjan rend hommage aux victimes de l'incendie meurtrier de Crans-Montana

L'Ambassade de Suisse à Abidjan a adressé ses « pensées et prières les plus émues » aux victimes et aux blessés du violent incendie survenu dans la nuit du Nouvel An à Crans-Montana, ainsi qu'à leurs familles. Dans un message de solidarité, la représentation diplomatique a également salué ce vendredi 2 janvier 2026, « l'engagement sans faille » des services d'urgence et remercié toutes les personnes ayant exprimé leur soutien face à cette tragédie.

Le drame a frappé le bar Le Constellation lors des festivités du passage à la nouvelle année. En conférence de presse, Frédéric Gisler, commandant de la police cantonale valaisanne, a annoncé un premier bilan faisant état d'une quarantaine de morts et d'environ 115 blessés, pour la plupart grièvement atteints. À Abidjan, l'Ambassade de Suisse a tenu à rendre hommage aux victimes et à réaffirmer sa solidarité avec le peuple suisse endeuillé. « Nos pensées accompagnent les familles frappées par cette tragédie », a-t-elle souligné, appelant à l'unité et à la compassion dans ces moments douloureux.

L'émotion reste vive en Suisse et au-delà, alors que les autorités poursuivent leurs investigations et que les équipes médicales continuent de lutter pour sauver les blessés les plus gravement atteints. D'importants moyens de secours ont été engagés tout au long de la nuit et de la matinée pour faire face à l'ampleur du sinistre.

Selon les médias, plusieurs établissements hospitaliers en dehors du canton du Valais ont été mobilisés afin de prendre en charge les victimes, notamment le CHUV, les HUG et l'Hôpital universitaire de Zurich, spécialisés dans la prise en charge des grands brûlés. Au regard de la gravité de la situation, le Conseil d'État valaisan a décrété l'état de situation particulière, permettant une coordination renforcée des interventions et des soins.

L'émotion reste vive en Suisse et au-delà, alors que les autorités poursuivent leurs investigations et que les équipes médicales continuent de lutter pour sauver les blessés les plus gravement atteints. Ce drame fait penser à l'incendie du club Pacha qui a fait 42 morts dans la nuit tragique du 9 juin 1977 à Abidjan.