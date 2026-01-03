Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 03 janvier 2026

revue de presse

CAN 2025 : Le Soudan se prépare à affronter le Sénégal samedi

L’équipe de football du Soudan s'est entraînée vendredi à Tanger au Maroc, à la veille de son huitième de finale contre le Sénégal.

Les "Faucons de Jediane" ont terminé à la troisième place du groupe E en battant la Guinée équatoriale lors de leur deuxième match du groupe E, après avoir été battus par l'Algérie et le Burkina Faso.

Le Soudan a remporté le tournoi en 1970, mais n'a franchi la phase de groupes qu'une seule fois depuis son unique victoire, en 2012, lorsqu'il a atteint les quarts de finale. [Source Africanews]

Gambie : 7 morts dans le naufrage d’une embarcation de migrants

Le président Adama Barrow a annoncé vendredi qu’un bateau transportant des migrants irréguliers a chaviré la nuit du réveillon au large de la côte nord du pays, faisant au moins sept morts, tandis que 102 personnes ont été secourues et que les recherches se poursuivent.

Le drame s’est produit « vers minuit » le soir du 31 décembre 2025, selon le chef de l’État, qui a précisé que « sept corps ont été récupérés » mais que « les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent pour localiser ceux qui sont toujours portés disparus ». [Source Apanews]

Présidentielle en Centrafrique - Anicet-Georges Dologuélé revendique la victoire et dénonce une "tentative de tripatouillage des résultats"

Anicet-Georges Dologuélé, principal opposant au président de la Centrafrique Faustin-Archange Touadéra, a revendiqué vendredi 2 janvier sa victoire à l’élection présidentielle face au président sortant.

Candidat pour la troisième fois consécutive, après avoir terminé deux fois dauphin du président sortant Faustin-Archange Touadéra en 2016 et 2021, Anicet-Georges Dologuélé affrontait une nouvelle fois le chef de l’État, favori pour un troisième mandat, lors d’un quadruple scrutin comprenant présidentielle, législatives, municipales et régionales. [Source Africa Radio]

Kenya : Effondrement spectaculaire d’un immeuble en construction de 16 étages à Nairobi

Un immeuble de seize étages en construction s’est effondré ce vendredi à Nairobi, la capitale du Kenya, provoquant une vive mobilisation des services de secours et ravivant les inquiétudes récurrentes sur la sécurité des chantiers et des bâtiments dans la ville.

Le drame s’est produit dans le quartier de South C, une zone urbaine dense et en pleine expansion immobilière. D’après les premières informations, plusieurs personnes se trouvaient à l’intérieur du bâtiment au moment de l’effondrement et ont été prises au piège sous les décombres.

Des équipes de secours, appuyées par des volontaires et des riverains, ont immédiatement été déployées sur le site pour tenter de retrouver d’éventuels survivants. [Source Afrik.com]

Ghana : L’État décide la fin du programme avec le FMI

Le Ghana s’engage à réduire sa dépendance à l’aide financière extérieure et œuvre au rétablissement de la stabilité économique et de la confiance publique. Lors de son allocution du Nouvel An, le président John Dramani Mahama a annoncé que son gouvernement préparait la sortie du programme du FMI, tout en veillant à préserver la crédibilité économique du pays.

Depuis 2023, le Ghana est soutenu par ce programme du FMI, mis en place pour stabiliser l’économie suite à une inflation galopante, la dépréciation du cedi et l’épuisement des réserves budgétaires.

Le président John Dramani Mahama a indiqué que le Ghana avait achevé la renégociation de sa dette selon des modalités qui protègent sa souveraineté tout en garantissant sa viabilité, tout en rétablissant sa crédibilité auprès des partenaires internationaux. [Source Africa 24]

Gabon : Justice, corruption et restitution des biens, le message de fermeté d’Oligui Nguema

Dans son discours de vœux à la Nation, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a adressé un signal politique fort à l’opinion publique et aux institutions. En évoquant le procès Bongo-Valentin et les poursuites à venir, le Chef de l’État inscrit la lutte contre la corruption et l’impunité au cœur de la Cinquième République, assumant une rupture nette avec les pratiques du passé.

« Ce procès, quelles que soient les appréciations, a permis de mettre en lumière l’ampleur du préjudice subi par notre Nation », a déclaré le Président. Au-delà des personnes mises en cause, l’exécutif présente cette procédure comme un moment de clarification historique : une économie fragilisée, une dette abyssale, une administration affaiblie. Autant de constats qui justifieraient, aux yeux du pouvoir, une réponse judiciaire à la hauteur des dérives constatées. [Source GabonMediaTime]

Le conducteur du boxeur britannique star Anthony Joshua inculpé après un accident mortel au Nigeria

Alors que l’enquête se poursuit, la vitesse excessive et l’éclatement d’un pneu sont au cœur des circonstances du drame ayant coûté la vie à deux membres de l’entourage d’Anthony Joshua.

La police nigériane a annoncé vendredi 2 janvier l’inculpation du conducteur du véhicule dans lequel se trouvait le boxeur britannique star Anthony Joshua lors de l’accident qui a tué deux de ses proches, notamment pour conduite « dangereuse ». [Source Le Monde Afrique]

Est libyen : Face à l'Égypte, le maréchal Haftar se cherche de nouveaux alliés

Les dernières semaines de 2025 ont été marquées par un regain de tensions entre l’Égypte et le maréchal libyen Khalifa Haftar, qui contrôle l’est et le sud de la Libye. À l’origine du différend : l’implication du clan Haftar dans le conflit soudanais.

Selon Le Caire, Haftar, incité par Abou Dhabi, fournit un soutien logistique aux paramilitaires soudanais des Forces de soutien rapide (FSR), en guerre contre l’armée régulière. Le sud libyen s’est ainsi transformé en base arrière, acheminant armes, carburant et mercenaires via le Darfour. L’Égypte, inquiète pour ses frontières sud et ouest, multiplie les messages diplomatiques afin d'inciter Haftar à tempérer son action. [Source RFI]

La RDC au Conseil de sécurité : Qu’est-ce que ça change ?

Pour certains analystes comme Justin Kamilolo de la dynamique des politologues, la Dypro, la présence de la RDC au Conseil de sécurité ne pèsera pas dans les prises de décision quant à un règlement de la situation sécuritaire dans l’est de la RDC.

Selon lui, "le fait d’être membre non-permanent ne signifie absolument rien dans la mesure où beaucoup d’accords ont été signés, lesquels accords ont été du reste parrainé par les cinq membres permanents du conseil mais cela n’a pas changé la donne sur le terrain".

Il faut rester vigilant, rester calme et ne pas s’affoler du fait d’être au niveau du conseil de sécurité" met-il en garde. Justin Kamilolo conseille à la RDC de "plutôt faire avancer les choses, parler avec les grands et montrer qu’on est prêt à négocier et à faire des concessions pour faire évoluer la situation à l’Est de la République démocratique du Congo". [Source Deutsche Welle]

Bénin : Les journées du 8 et 9 janvier 2026 déclarées fériées

Le gouvernement béninois a annoncé que les journées du 8 et du 9 janvier 2026 seront fériées, chômées et payées sur l’ensemble du territoire national.

Cette décision, rendue publique par un communiqué officiel, s’inscrit dans le cadre de la célébration nationale des religions traditionnelles ou endogènes, une initiative visant à reconnaître et valoriser ce pan important du patrimoine culturel du pays.

Selon le communiqué relayé par la radio et la télévision publiques, ces deux journées seront consacrées aux manifestations et aux rites liés aux croyances traditionnelles. Le gouvernement invite ainsi l’ensemble des populations à participer pleinement aux cérémonies et aux activités culturelles prévues, tout en respectant les règles de sécurité et d’ordre public. [Source Beninwetv]



