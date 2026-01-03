Sénégal: La communauté layène célèbre les 19 et 20 janvier le 146e anniversaire de l'Appel de Seydina Limamou Lahi

La communauté layène va célébrer, les lundi 19 et mardi 20 janvier prochains, le 146e anniversaire de l'Appel de Seydina Limamou Lahi (PSL), sous l'égide de Seydina Mouhamadou Lamine Lahi, Khalife général des Layènes, a annoncé, vendredi, le vice-président du Groupement central des Layènes, Daouda Mbaye.

"Les cérémonies marquant la 146e édition de l'Appel de Seydina Limamou Lahi se dérouleront sur deux jours, les lundi 19 et mardi 20 janvier 2026, dans plusieurs sites emblématiques de la communauté layène", a t-il déclaré.

Il s'exprimait lors d'une conférence de presse en présence de plusieurs membres du comité d'organisation dont le coordonnateur général de l'Appel, Seydina Issa Thiaw Laye.

Selon lui, les activités du premier jour, lundi 19 janvier, sont prévues à Cambérène, dans la matinée, devant le mausolée de Seydina Issa Rouhoulahi, avant de se poursuivre dans l'après-midi à la grotte des Almadies, à Ngor.

Le deuxième jour, mardi 20 janvier, les cérémonies auront lieu à Yoff Layène, avec la célébration du "Yoor Yoor" dans la matinée et une cérémonie officielle programmée dans l'après-midi.

Daouda Mbaye a indiqué que ces temps forts de communion religieuse et de communication visent à ressourcer les fidèles, mais également l'opinion nationale et internationale, tant sur le plan spirituel que sur les valeurs de civisme, de citoyenneté, de paix, de développement et de solidarité sociale.

Le thème retenu cette année, "La solidarité islamique face aux défis contemporains", a-t-il expliqué, met en exergue un principe fondamental de l'islam, rappelé dans la sourate Al-Ma'idah (verset 2), qui exhorte les croyants à s'entraider dans l'accomplissement des bonnes oeuvres et de la piété.

Il a souligné que cette solidarité s'exprime notamment à travers la zakat, l'aumône, le soutien moral, l'empathie et l'amour entre les croyants, autant de leviers de cohésion sociale et de stabilité psychologique.

Toutefois, a-t-il relevé, ce principe est aujourd'hui mis à rude épreuve par des défis contemporains tels que l'individualisme exacerbé, l'égoïsme excessif, la cruauté et certaines formes d'extrémisme, aussi bien au niveau des individus que sur le plan international, dans un contexte marqué par l'essor des réseaux sociaux.

Les échanges, communications et débats prévus dans les médias et sur les plateformes numériques, animés par la commission scientifique, permettront, selon lui, d'approfondir la réflexion sur la pertinence et l'actualité de ce thème.