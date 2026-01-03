Afrique: Les Lions affichent sérénité et confiance avant le Soudan

Les joueurs du Sénégal ont affiché sérénité et confiance à l'occasion d'une interview qu'ils ont accordée à la presse avant une séance d'entraînement qu'ils ont effectuée vendredi, à la veille de leur match contre le Soudan comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025.

L'équipe nationale du Sénégal, au grand complet, s'est ensuite entraînée sur le terrain annexe du stade Ibn-Battuta de Tanger, dans le cadre de sa préparation pour cette rencontre.

Illiman Ndiaye et Lamine Camara, blessés lors du dernier match, ont pris part à la séance avec le reste du groupe.

"Nous sommes dans un très bon état d'esprit. Nous allons aborder le match comme on le fait depuis le début de la compétition. Ce sera un match très difficile. Nous connaissons bien le Soudan, nous les avons observés plusieurs fois et nous allons tout faire pour gagner", a déclaré Illiman Ndiaye.

Le Sénégal affronte le Soudan en huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, samedi, à Tanger, à partir de 16h GMT.

Sorti sur blessure lors du dernier match des Lions, Illiman Ndiaye s'est montré rassurant sur sa condition physique.

"Pour la blessure, je vais bien et je suis dans un bon état d'esprit. Nous savons tous ce que nous devons faire et où nous voulons aller", a assuré le joueur d'Everton (Angleterre).

De son côté, Pape Guèye a insisté sur la concentration et l'enjeu de cette rencontre à élimination directe. "Nous sommes dans le même état d'esprit que lors des derniers matchs. C'est un match couperet, donc nous devons gagner", a-t-il souligné.

"Le plus important, c'est de se concentrer sur nous. Si nous faisons ce que le coach nous demande, nous pouvons faire très mal", a ajouté le milieu de terrain sénégalais, se disant prêt à évoluer à n'importe quel poste selon les choix du sélectionneur.

Même son de cloche chez l'attaquant Boulaye Dia. "C'est un match couperet. Le mot d'ordre dans la Tanière, c'est de prendre match après match. Il faut gagner, sinon c'est le retour à la maison. Il faut mettre du sérieux et tous les ingrédients pour remporter ce match", a-t-il déclaré.

Il a également mis en avant "l'esprit de groupe et la concurrence saine" au sein de l'effectif. "Nous sommes là pour l'équipe et pour le groupe. Peu importe qui joue, on se soutient", a affirmé l'attaquant.

Boulaye Dia n'a pas encore disputé la moindre minute depuis le début de la compétition, mais il se dit prêt et attend son tour. "Si le coach me donne l'opportunité de jouer, je donnerai tout pour avoir de la continuité", a-t-il assuré.

Revenant sur l'absence de Kalidou Koulibaly, suspendu pour ce match, Boulaye Dia a exprimé son soutien à son capitaine tout en se montrant confiant.

"C'est notre capitaine, un roc défensif, mais nous avons la qualité pour le remplacer. Il n'est pas là, donc nous devons nous adapter", a déclaré le joueur de la Lazio de Rome (Italie).