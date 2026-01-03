Congo-Kinshasa: Un policier abat deux personnes à Ango

Deux personnes ont été froidement abattues la journée du nouvel an dans le territoire d'Ango, situé à environ 500 km au Nord de Kisangani (Tshopo). Selon des sources sur place, un policier a tiré à bout portant sur ses bourreaux dans un bistrot pendant qu'ils se réjouissaient pour la circonstance.

Un drame qui a plongé le territoire dans la consternation

La société civile locale rapporte que cet incident s'est produit aux environs de 20h, heure locale, au centre commercial d'Ango. Pendant les réjouissances une discussion éclate entre quelques personnes. Quelques minutes après, surgit en trombe une Jeep de la police.

Deux éléments descendent et demandent à la foule de se disperser. Soudain, un policier ouvre le feu sur deux personnes. Pour sa part, l'administrateur du territoire intérimaire d'Ango se dit choqué par cet acte criminel.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Tirer la population en balle réelle, c'est ce que moi j'ai déploré et j'aimerais à travers mon rapport que je vais faire au gouverneur si leur hiérarchie peut autoriser leur arrestation ce sera une bonne chose parce que c'est le souhait même de la population pour que la paix règne ici dans un premier temps. C'est ce que même la communauté a exigé... », a-t-il souhaité.

C'est également le voeu du vice-président de l'assemblée provinciale de la Tshopo, élu d'Ango, Antoine Gambolipay qui demande que les deux policiers soient appréhendés et traduits en justice pour répondre de leur forfait.

Pour le moment l'un d'eux est en cavale tandis que le second se trouve sur place dans leur camp assure l'autorité locale.