Ethiopie: Le pays parvient à un accord de principe avec les détenteurs d'obligations sur la restructuration des titres à échéance 2024

Addis Ababa — Le ministère des Finances éthiopien a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de principe avec un comité ad hoc de détenteurs d'obligations sur les principales conditions financières de la restructuration des obligations éthiopiennes à 6,625 % d'un montant de 1 milliard de dollars US arrivant à échéance en 2024.

Entre le 23 décembre 2025 et le 1er janvier 2026, l'Éthiopie a mené des discussions restreintes avec le comité ad hoc, qui représente les investisseurs institutionnels détenant plus de 45 % des obligations 2024 en circulation.

Les discussions ont porté sur une éventuelle restructuration des obligations et ont été soutenues par les conseillers des deux parties. L'Éthiopie a été conseillée par White & Case LLP et Lazard, tandis que le comité ad hoc a été conseillé par Weil, Gotshal & Manges (Londres) LLP et Ankura Sovereign Advisors LLP.

Le ministère des Finances a confirmé que ces discussions ont abouti à un accord de principe sur les principales conditions financières de la restructuration.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'Éthiopie estime que les conditions convenues sont conformes aux objectifs de son programme du Fonds monétaire international (FMI) et respectent le principe de comparabilité de traitement appliqué par son comité des créanciers officiels (OCC).

Selon le ministère, les conditions financières convenues ont été communiquées à l'OCC pour obtenir son accord et au FMI afin de garantir leur conformité avec le cadre de viabilité de la dette à long terme de l'Éthiopie.

L'Éthiopie s'est également engagée à continuer de travailler de manière constructive et de bonne foi avec le comité ad hoc afin de finaliser les conditions non financières des nouveaux instruments qui seront émis dans le cadre de la restructuration.

L'accord de principe reste soumis à l'issue de ces discussions et à la réception des confirmations du FMI et de l'OCC.

Le gouvernement a en outre confirmé son intention de procéder rapidement à la mise en oeuvre de la restructuration par le biais d'une offre d'échange et/ou d'une sollicitation de consentement, en visant une exécution dès que possible en 2026.

Dans son message publié sur les réseaux sociaux, le ministère des Finances a exprimé sa gratitude au comité ad hoc et à ses conseillers pour leur engagement constructif et leur coopération tout au long du processus de négociation.