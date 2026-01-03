Addis Ababa — Dans un contexte de rivalités géopolitiques en Afrique de l'Est, l'Éthiopie mène une bataille diplomatique acharnée pour rectifier une « injustice historique » qui l'a reléguée au statut de simple observatrice près de la mer Rouge, disent les scientifiques et diplomates spécialisés dans se domaine

La revendication de la souveraineté sur le port est un objectif stratégique de longue date, visant à protéger les intérêts nationaux du pays. Les efforts diplomatiques déployés pour sensibiliser la communauté internationale à cette question portent leurs fruits.

Dans un entretien exclusif accordé à l'agence des nouvelles éthiopienne (ENA) le professeur Ahmed Zakaria, historien et chercheur en études culturelles, a déclaré que l'histoire et la gloire de l'Éthiopie sont intimement liées à la mer Rouge et au Nil.

Il a souligné que ces deux étendues d'eau ne constituent pas des alternatives au développement et à la civilisation de l'Éthiopie, mais plutôt des enjeux de survie pour la sauvegarde des intérêts nationaux.

Rappelant que l'Éthiopie possédait un port maritime historique et naturel il y a trente ans, le professeur a affirmé que les efforts actuels sont justifiés pour corriger les erreurs du passé et récupérer ses propres ressources naturelles.

Selon le professeur, la sécurisation de la propriété du port maritime est un atout majeur pour la croissance et la stabilité communes de la région de l'Afrique de l'Est.

D'autre part l'ancien ambassadeur d'Éthiopie au Yémen et membre de la Chambre des représentants du peuple, Tofiq Abdullahi (PhD), à noté que le complot visant à priver l'Éthiopie de son propre port maritime représente une précieuse opportunité.

Il a affirmé que les efforts diplomatiques en cours pour trouver une réponse à cette question se trouvent à un stade critique

Il a également souligné que garantir la souveraineté de l'Éthiopie sur ce port contribuerait de manière significative à la paix et à la stabilité régionales.

Le professeur Ahmed Zakaria Asab a indiqué que les efforts entrepris devaient se poursuivre, rappelant qu'il s'agit d'un port légitime, historique et naturel pour l'Éthiopie.

En outre l'ambassadeur Toufiq Abdullahi (PhD) à insisté sur le fait que tous les citoyens devaient s'unir pour résoudre cette question ancestrale et cet intérêt national fondamental.