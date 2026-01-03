Sénégal: Autoroute à péage Dakar-Saint-Louis - Les impactés de Gandon rassurés après leur rencontre avec le gouverneur

2 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)

Le collectif des personnes impactées par l'autoroute à péage Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, tronçon Gandon, s'est dit rassuré à l'issue d'une audience avec le gouverneur de la région de Saint-Louis. Tout en saluant les engagements réaffirmés par l'État, les impactés appellent au démarrage rapide des travaux de recasement.

Reçus par le gouverneur de la région de Saint-Louis, les membres du collectif des impactés de l'autoroute à péage Dakar-Tivaouane-Saint-Louis de Gandon sont ressortis confiants. « Nous sommes sortis du bureau du gouverneur très rassurés », a déclaré leur coordonnateur, Ousmane Ndiaye, rappelant que les engagements pris par l'État du Sénégal depuis la signature d'un procès-verbal en mars 2023 ont été confirmés.

Parmi les acquis majeurs figure l'attribution d'un site de recasement pour les 1 300 membres du collectif. « Nous avons obtenu un site basé à Gandon, à environ quinze minutes de Saint-Louis », a-t-il précisé. Le site devrait être viabilisé par l'entreprise Ageroute et doté d'infrastructures sociales de base.

Cependant, l'urgence reste le démarrage effectif des travaux. « Beaucoup de personnes vivent encore en location et sont très fatiguées. Il est essentiel que les travaux de terrassement commencent rapidement », insiste Ousmane Ndiaye.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le collectif a également plaidé pour une répartition juste et équitable des parcelles, en poursuivant le travail avec la commission de recensement mise en place par le préfet. « Certains ont perdu plusieurs terrains, d'autres disposaient de grandes parcelles. Cela nécessite un dialogue sincère », souligne-t-il.

Enfin, les impactés demandent un accompagnement social pour les familles vulnérables et le respect des engagements en matière de main-d'oeuvre locale.

« Les villages traversés par l'autoroute comptent de nombreux jeunes qualifiés qui peuvent contribuer aux travaux », a conclu le coordonnateur, tout en réaffirmant la disponibilité du collectif à accompagner l'État dans la mise en oeuvre des engagements.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.