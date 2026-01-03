Sénégal: Autoroute à péage Dakar-Saint-Louis - Les impactés de Gandon rassurés après leur rencontre avec le gouverneur

Le collectif des personnes impactées par l'autoroute à péage Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, tronçon Gandon, s'est dit rassuré à l'issue d'une audience avec le gouverneur de la région de Saint-Louis. Tout en saluant les engagements réaffirmés par l'État, les impactés appellent au démarrage rapide des travaux de recasement.

Reçus par le gouverneur de la région de Saint-Louis, les membres du collectif des impactés de l'autoroute à péage Dakar-Tivaouane-Saint-Louis de Gandon sont ressortis confiants. « Nous sommes sortis du bureau du gouverneur très rassurés », a déclaré leur coordonnateur, Ousmane Ndiaye, rappelant que les engagements pris par l'État du Sénégal depuis la signature d'un procès-verbal en mars 2023 ont été confirmés.

Parmi les acquis majeurs figure l'attribution d'un site de recasement pour les 1 300 membres du collectif. « Nous avons obtenu un site basé à Gandon, à environ quinze minutes de Saint-Louis », a-t-il précisé. Le site devrait être viabilisé par l'entreprise Ageroute et doté d'infrastructures sociales de base.

Cependant, l'urgence reste le démarrage effectif des travaux. « Beaucoup de personnes vivent encore en location et sont très fatiguées. Il est essentiel que les travaux de terrassement commencent rapidement », insiste Ousmane Ndiaye.

Le collectif a également plaidé pour une répartition juste et équitable des parcelles, en poursuivant le travail avec la commission de recensement mise en place par le préfet. « Certains ont perdu plusieurs terrains, d'autres disposaient de grandes parcelles. Cela nécessite un dialogue sincère », souligne-t-il.

Enfin, les impactés demandent un accompagnement social pour les familles vulnérables et le respect des engagements en matière de main-d'oeuvre locale.

« Les villages traversés par l'autoroute comptent de nombreux jeunes qualifiés qui peuvent contribuer aux travaux », a conclu le coordonnateur, tout en réaffirmant la disponibilité du collectif à accompagner l'État dans la mise en oeuvre des engagements.