Afrique: CAN 2025 - Aubameyang et Nsue entrent dans l'histoire des plus vieux buteurs

La phase de groupes de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 s'est refermée mercredi soir, laissant derrière elle son lot de suspense, de luttes pour la qualification... et quelques pages d'histoire.

Parmi les récits marquants de ce premier acte figure la longévité remarquable de deux attaquants chevronnés, dont les buts ont rappelé que l'âge n'est toujours pas un frein sur la plus grande scène du football africain.

À l'heure où la jeunesse s'est souvent invitée à la une, l'expérience a aussi su se faire entendre.

Les réalisations de Pierre-Emerick Aubameyang et Emilio Nsue lors de la phase de groupes les ont propulsés parmi les plus vieux buteurs de l'histoire de la CAN.

Des buts inscrits dans des contextes différents, mais qui racontent la même chose : la valeur intacte du sang-froid, du sens du placement et de l'intelligence de jeu au plus haut niveau.

La CAN a toujours été un tournoi où l'expérience peut rivaliser avec la fougue de la jeunesse, et cette édition ne déroge pas à la règle. Entre buts tardifs, leadership assumé et lucidité dans les moments clés, les vétérans ont une nouvelle fois pesé sur le destin des rencontres.

En intégrant ce classement historique, Aubameyang et Nsue rejoignent un cercle très fermé, aux côtés de certaines des figures les plus emblématiques du football africain.

Leurs performances offrent aussi un éclairage précieux sur la longévité dans le football africain, où certaines carrières traversent plusieurs générations de la CAN.

À l'aube des phases à élimination directe, leurs buts resteront dans les mémoires, non seulement pour leur impact immédiat, mais pour ce qu'ils symbolisent dans l'histoire de la compétition.

Les plus vieux buteurs de l'histoire de la CAN

Hossam Hassan - 39 ans et 5 mois

Le record demeure solidement détenu par la légende égyptienne Hossam Hassan, devenu en 2006 le plus vieux buteur de l'histoire de la CAN.

Il avait trouvé le chemin des filets face à la RDC lors du quart de finale remporté 4-1 par l'Égypte.

Sa longévité et son leadership avaient alors guidé les Pharaons vers un nouveau sacre continental, établissant une référence qui tient encore aujourd'hui.

Ironie de l'histoire : Hassan est désormais le sélectionneur de l'Égypte lors de cette CAN 2025 au Maroc.

PiePierre-Emerick Aubameyang - 36 ans et 6 mois

L'attaquant gabonais s'est hissé à la deuxième place du classement après avoir marqué lors de la défaite spectaculaire 3-2 du Gabon face au Mozambique.

Un but inscrit au coeur du temps additionnel de la première période, dans le pur style du renard des surfaces.

À 36 ans et six mois, l'ancien Ballon d'Or africain a prouvé que son sens du but et son instinct restent intacts.

Même si le Gabon ne verra pas les phases à élimination directe, Aubameyang aura laissé une empreinte forte sur cette édition.

Kalusha Bwalya - 36 ans et 5 mois

Icône du football zambien, Kalusha Bwalya occupait jusque-là la deuxième place de ce classement historique.

Il avait marqué lors de la CAN 2000 face au Sénégal, transformant un penalty à la 87e minute pour arracher un nul 2-2 à Lagos.

Ce but demeure l'un des symboles les plus forts de la longévité dans le football africain, signé par un joueur considéré comme l'un des plus grands attaquants de l'histoire du continent.

Emilio Nsue - 36 ans et 3 mois

Emilio Nsue a rejoint ce cercle prestigieux mercredi, en inscrivant un but lors de la défaite 3-1 de la Guinée équatoriale face à l'Algérie. Si le résultat a scellé l'élimination de son équipe, le but, lui, a gravé le nom de Nsue dans les annales de la CAN.

Une récompense méritée pour un joueur fidèle à sa sélection, présent sur plusieurs cycles du tournoi continental.