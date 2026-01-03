Afrique: Bilan de la phase de groupes - 87 buts, des révélations et les stars au rendez-vous

La phase de groupes de la TotalEnergies CAF CAN 2025 a tenu toutes ses promesses : du jeu, du suspense et une avalanche de buts pour lancer un tournoi déjà incandescent. Réparties en six groupes, les équipes ont inscrit 87 buts, vitrine éclatante du talent africain, entre confirmations attendues et révélations saisissantes. Du réalisme clinique du Maroc à la puissance offensive du Nigeria, en passant par l'Algérie joueuse et prolifique, chaque rencontre a livré son lot de séquences fortes.

Les exploits individuels n'ont pas manqué : Mohamed Salah, décisif pour l'Égypte, Riyad Mahrez, auteur d'un triplé avec l'Algérie, ont rappelé que cette CAN se joue autant sur les dynamiques collectives que sur les éclairs de génie personnel.

Cette phase initiale a également servi de scène d'expression aux jeunes talents comme aux cadres expérimentés. Les Camerounais Karl Etta et Christian Kofane, encore adolescents, se sont révélés au grand public, tandis que Gaël Kakuta a prouvé, avec la RDC, que l'expérience reste une arme précieuse. Le Tanzanien Novatos Dismass a apporté sa créativité dans l'entrejeu, pendant qu'Ademola Lookman a dicté le tempo offensif du Nigeria. Avec 87 buts inscrits, la CAN 2025 a d'ores et déjà confirmé que la phase à élimination directe s'annonce féroce.

Groupe A - Le Maroc déroule, le Mali s'accroche

Solide et maîtrisé, le Maroc a survolé le groupe A avec deux victoires et un nul, terminant en tête avec 7 points. Portés par l'efficacité d'Ayoub El Kaabi et de Brahim Díaz, auteurs de trois buts chacun, les Lions de l'Atlas ont imposé leur supériorité offensive.

Le Mali a validé son billet pour les huitièmes à l'arraché, grâce notamment à un nul décisif lors de la dernière journée, symbole de sa résilience.

La Zambie et les Comores, en revanche, n'ont pas su tenir la cadence. Les Zambiens ont montré quelques intentions offensives, mais trop de fragilités défensives, tandis que les Comoriens, encore novices à ce niveau, n'ont pris que deux points. Le Maroc avance avec autorité, le Mali survit par la discipline.

Groupe B - L'Égypte et l'Afrique du Sud au forceps

L'Égypte s'est adjugé la première place du groupe B avec 7 points, portée par l'efficacité de Mohamed Salah, auteur de deux buts décisifs. Capables de verrouiller les rencontres, les Pharaons ont su gérer les temps faibles, notamment lors d'un nul fermé face à l'Angola.

L'Afrique du Sud a également validé son billet, grâce à Appolis et Lyle Foster, tous deux auteurs de deux réalisations, précieux dans les moments clés.

Angola et Zimbabwe quittent la compétition, incapables de convertir leurs temps forts. Le groupe B a rappelé une évidence : dans les matches serrés, les joueurs de référence font basculer la balance.

Groupe C - Le Nigeria en démonstration, la Tunisie en contrôle

Impressionnant de maîtrise, le Nigeria a signé un sans-faute avec trois victoires en trois matches. Chef d'orchestre de cette mécanique bien huilée, Ademola Lookman a marqué deux buts et délivré deux passes décisives, incarnant la puissance offensive des Super Eagles.

La Tunisie termine deuxième, portée par l'efficacité d'Elias Achouri, également auteur de deux buts.

La Tanzanie, malgré l'absence de victoire, s'est hissée parmi les meilleurs troisièmes, grâce notamment aux deux passes décisives de Novatos Dismass. L'Ouganda ferme la marche, dépassé par l'intensité et la qualité du groupe. Le Nigeria impressionne, la Tunisie assure, la Tanzanie s'accroche.

Groupe D - Le Sénégal en patron, le Bénin en embuscade

Le Sénégal a pris les commandes du groupe D avec 7 points, s'appuyant sur le duo Nicolas Jackson - Sadio Mané. Le premier a inscrit deux buts, le second a pesé de tout son poids dans le jeu.

La RDC suit, grâce notamment à Gaël Kakuta, double buteur, symbole d'un savoir-faire intact malgré les années.

Le Bénin décroche également sa qualification parmi les meilleurs troisièmes, récompensé pour sa solidité et son sens de l'opportunisme. Le Botswana, en revanche, n'a pas résisté à l'écart technique. Le groupe D a mis en lumière la différence que peuvent faire les leaders naturels.

Groupe E - L'Algérie parfaite, le Soudan y croit encore

Impeccable, l'Algérie a dominé le groupe E avec un parcours sans faute. Riyad Mahrez, auteur de trois buts, a guidé une équipe fluide, efficace et sûre de sa force.

Le Burkina Faso s'est montré constant pour terminer deuxième, tandis que le Soudan s'est offert une place parmi les meilleurs troisièmes grâce à son organisation et sa combativité.

La Guinée équatoriale n'a pas existé dans ce groupe. L'Algérie impressionne par son panache, les autres qualifiés avancent par l'équilibre collectif.

Groupe F - La Côte d'Ivoire s'impose, le Mozambique surprend

La Côte d'Ivoire a pris la tête du groupe F, emmenée par Amad Diallo, auteur de deux buts décisifs. Le Cameroun s'est également qualifié, porté par la fraîcheur de ses jeunes talents, Karl Etta et Christian Kofane, buteurs décisifs.

Le Mozambique complète la liste des qualifiés parmi les meilleurs troisièmes, récompensé pour sa persévérance.

Le Gabon, en revanche, n'a jamais trouvé la bonne formule, terminant sans victoire. Le groupe F a illustré l'impact des individualités... et l'émergence d'une nouvelle génération.

Alors que s'est achèvé la phase de groupes, les huitièmes de finale promettent des affiches explosives. Maroc, Égypte, Nigeria, Sénégal, Algérie ou Côte d'Ivoire ont affiché leurs ambitions, tandis que le Mali, l'Afrique du Sud, la Tunisie, le Bénin, le Soudan, la RD Congo ou le Mozambique ont prouvé qu'ils ne seraient pas des figurants.

Les 87 buts inscrits témoignent non seulement de la richesse offensive du continent, mais aussi de la profondeur tactique, de la créativité et de l'imprévisibilité qui font de la CAN un tournoi à part. Place désormais aux matches couperets, là où les héros se révèlent et où chaque détail peut faire basculer une nation entière. La CAN 2025 est lancée, et le spectacle ne fait que commencer.