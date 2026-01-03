L'édition 2025 de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations n'a pas dérogé à la règle. Elle a encore permis à plusieurs formations d'entrer dans l'histoire de la compétition soit par une première victoire ou encore par une première qualification.

Le Stade Olympique Annexe Complexe Sportif Prince Abdellah sourit aux Guépards

Si le Bénin a disputé un huitième de finale historique en TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations en 2019, le pays n'avait jusque-là jamais goûté à une victoire en phase de groupes ni dans le temps réglementaire. Une tâche effacée au Maroc lors du match face au Botswana disputée au Stade El Barid de Rabat.

Un seul but a suffi à faire le bonheur des Guépards qui ont pris le dessus sur le Botswana (1-0), marquant ainsi une nouvelle page de leur histoire. Grâce à cette réalisation du défenseur Yohan Roche, le Bénin s'est par la même occasion offert une seconde qualification au second tour de la CAN en 5 éditions, une deuxième consécutive en huitièmes de finale après 2019.

Chiquinho Conde et le Mozambique jubilent

Depuis sa première participation à la CAN en 1986, le Mozambique n'avait jamais goûté à une victoire. Le 17è match a été le bon avec un succès éclatant 3-2 sur le Gabon. Une performance à mettre à l'actif de l'entraineur Chiquinho Conde, ex footballeur international qui dirige les Mambas depuis 4 ans.

Et comme cela ne suffisait pas, cette victoire historique en amène une autre : une qualification pour les huitièmes de finale de la CAN. Que du bonheur...

La Tanzanie porte l'Afrique de l'Est

Contrairement au Bénin et au Mozambique, la Tanzanie n'a toujours pas enregistré la moindre victoire en CAN, après avoir disputé 12 matchs dans la compétition. Cependant, elle a fait mieux dans cette édition en obtenant une première qualification pour le second tour de la CAN, 45 ans après sa première participation.

Les Taifa Stars doivent ce premier huitième de finale au but inscrit par Feisal Salum qui permet à son équipe d'obtenir le match nul contre la Tunisie (1-1). La Tanzanie totalise ainsi 2 points après les trois matchs pour s'offrir une place en huitièmes de finale. De bonne augure alors que le pays organise la prochaine TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des nations avec le Kenya et l'Ouganda en 2027.

La TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des nations reste ainsi l'espace d'expression privilégiée des équipes du continent. Si certaines continuent d'offrir à leurs supporters des exploits à leur taille, d'autres continuent d'apprendre et écrivent leur histoire au fil des éditions.