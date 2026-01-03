Afrique: La Côte d'Ivoire renverse le Gabon 3-2 dans un final haletant et termine en tête du Groupe F

Gabon 2-3 Côte d'Ivoire

Buts :

Gabon : Guélor Kanga 11', Denis Bouanga 21'

Côte d'Ivoire : Jean-Philippe Krasso 44', Evann Guessand 84', Bazoumana Touré 90+1'

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Côte d'Ivoire, tenante du titre, a réussi un incroyable retour pour s'imposer 3-2 face au Gabon lors de la dernière journée du Groupe F à la TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations Maroc 2025, décrochant ainsi la première place du groupe. Les Éléphants affronteront le Burkina Faso en huitièmes de finale.

Le Gabon avait pourtant surpris dès le début du match, ouvrant le score à la 11e minute grâce à Guélor Kanga, avant que Denis Bouanga ne double l'avantage à la 21e minute d'une finition clinique. Les Panthères semblaient alors contrôler la rencontre, laissant les Ivoiriens en difficulté pour retrouver leur rythme.

Mais la Côte d'Ivoire a réagi avant la mi-temps : Jean-Philippe Krasso a réduit l'écart à la 44e minute, profitant d'une belle combinaison initiée par Wilfried Zaha. Après la pause, les Éléphants ont poursuivi leur pressing et Evann Guessand a égalisé à la 84e minute sur un centre parfaitement ajusté de Christopher Opéri, relançant totalement le suspense.

Le retournement de situation a été complété dans le temps additionnel lorsque Bazoumana Touré a inscrit le but victorieux de la tête à la 90+1e minute, déclenchant une explosion de joie sur le banc ivoirien. Cette victoire assure à la Côte d'Ivoire la première place du Groupe F.

Dans le même groupe, le Cameroun est revenu de l'arrière pour battre le Mozambique 2-1 et se qualifier pour les huitièmes de finale en tant que deuxième du groupe. Les Lions Indomptables affronteront l'Afrique du Sud, tandis que le Mozambique affrontera le Nigeria. Quant au Gabon, il quitte le tournoi la tête haute après avoir livré une belle bataille.

Guinée équatoriale 1 - 3 Algérie

Buteurs : Emilio Nsue 50e / Z. Belaid 18e, F. Chaibi 25e, I. Maza 32e

L'Algérie a été très facile face à la Guinée équatoriale pour le dernier match du groupe E de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des nations, Maroc 2025. Les Fennecs se sont imposés 3-1.

Tout s'est joué dans les trente premières minutes de cette rencontre. Malgré un effectif remanié, c'est l'Algérie qui mène les débats dans ce match et ouvre le score dès la 18e. Sur un corner bien tiré par Hadj Moussa, Zineddine Belaid d'un coup de tête trompe Jesus Ovono.

Quelques minutes plus tard, les Fennecs enfoncent le clou par un second but par Fares Chaibi (25e). La guinée équatoriale est débordée de tout côté. Ibrahim Maza bien servi encore par Hadj Moussa inscrit un troisième but à la 32e pour offrir un avantage certain à l'Algérie à la pause.

A la reprise, l'Algérie se créé encore les premières occasions. Mais Emilio Nsue, meilleur buteur de la dernière CAN va entretenir l'espoir d'un retour pour son équipe.

L'attaquant réduit le score d'une belle frappe à l'entrée de la surface de réparation (50e). Malgré d'autres occasions de part et d'autre, le score ne bougera plus jusqu'à la fin du temps réglementaire.

Avec ce résultat, l'Algérie confirme qu'elle est un sérieux prétendant au titre final de la TotalEnergies CAF CAN 2025. De son côté, c'est un tournoi à oublier pour la Guinée équatoriale après trois défaites en trois matchs.

Homme du match : Anis Hadj Moussa - Algérie

« Je suis très heureux d'avoir remporté ce trophée. Sans l'équipe, je n'aurais pas pu gagner. Nous devions faire un bon match et gagner avant les huitièmes de finale. La phase à élimination directe sera difficile, il était donc crucial de remporter cette victoire pour renforcer notre confiance avant les phases finales de la compétition. »

Juan Micha - Entraîneur de la Guinée équatoriale

« Le résultat n'est pas celui que nous avions prévu. Nous sommes venus ici pour gagner, mais cela n'a pas été le cas. Nous avons vraiment essayé de pousser et de changer le résultat. C'est un résultat décevant, mais nous devons nous relever et continuer à regarder vers l'avenir. Oui, c'est une défaite, mais je pense que nous avons tiré beaucoup d'enseignements. »

Vladimir Petkovic - Entraîneur de l'Algérie

« Je pense que nous avons réalisé l'une de nos meilleures performances en première mi-temps. Il est intéressant de noter que nous avions sept joueurs nés après 2000, ce qui est de bon augure pour l'avenir. C'est dommage que nous ayons encaissé un but, mais il faut dire que c'était un but de grande qualité, très difficile à éviter. Sinon, je suis très satisfait de la façon dont le groupe a agi et réagi tout au long de ce match et de tous les matchs de groupe. Nous avons hâte de nous reposer afin d'être bien préparés pour le prochain match.

Soudan 0 - 2 Burkina Faso

Buteurs : L. Traoré 16e, A. Kouassi 85e

Arès une défaite face à l'Algérie lors de son match précédent, le Burkina Faso s'est bien repris ce mardi face au Soudan (2-0) pour clore la phase de groupes dans la poule E de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des nations Maroc 2025.

Très vite dominateur dans le match, le Burina Faso concrétise l'une de ses premières occasions. Sur un corner, Lassina Traore place une belle tête au poteau gauche. Aucune chance pour le gardien de l'arrêter (16e).

Le soudan tente vite de revenir et obtient un penalty après une faute du gardien Hervé Koffi. Mais Al Gozoli Nooh rate son tir. Sa frappe passe juste à la gauche du but (24e).

A la 35e, le soudan passe de nouveau à côté de l'égalisation après que Yasir Mozamil manque sa frappe dans la surface. Les Etalons gardent leur avance jusqu'à la pause.

En deuxième période, les deux équipes se répondent coup pour coup. Et le ballon va d'un camp à l'autre. Al Gozoli Nooh est près de marquer mais sa frappe termine dans les gants de Herve Koffi (70e).

Georgi Minoungou récupère une passe courte dans sa course et tente de battre le gardien à mi-distance, mais son tir passe juste à côté du poteau droit (75e).

A cinq minutes du terme de la rencontre, Arsene Kouassi reçoit une excellente passe dans la surface et la propulse sur la gauche du but. Victoire 2-0 des Etalons.

Le Burkina Faso valide donc sa deuxième place dans le groupe E derrière l'Algérie avec 6 points. Le Soudan se contentera de la troisième place qui le qualifie pour les huitièmes de finale.

Arsène Kouassi (Burkina Faso) - Homme du match TotalEnergies

« Je suis heureux d'avoir été élu homme du match. Ce fut un match difficile contre le Soudan, mais nous avons réussi à atteindre notre objectif. Nous allons essayer de continuer sur cette lancée lors des prochains matchs. Je travaille toujours dur et je suis heureux de participer à ce tournoi et d'avoir marqué contre le Soudan.

J'ai de grands objectifs à atteindre et je vais donner encore plus de moi-même. Je ne m'arrêterai pas là, je vais continuer à travailler pour atteindre les objectifs de notre équipe nationale. Nous allons nous battre avec acharnement en huitièmes de finale, car nous avons un objectif à atteindre »

James Kwesi Appiah - Entraîneur du Soudan

« Ce fut un match difficile contre le Burkina Faso et notre adversaire méritait sa victoire. Comme je l'avais dit avant le match, nous allions affronter une équipe difficile, dont la plupart des joueurs évoluent dans de grands clubs. Quand vous jouez contre de telles équipes, vous réalisez la difficulté de la tâche. Les joueurs ont essayé de donner le meilleur d'eux-mêmes, mais c'est le football et on ne peut jamais être sûr de rien. J'ai tiré de nombreux enseignements de cette rencontre, qui m'aideront à préparer les prochains matches. »

Brama Traoré, sélectionneur du Burkina Faso

« Nous essayons de nous démarquer dans les phases finales. Nous devons poursuivre notre travail, aller de l'avant et inscrire en lettres d'or une étoile sur le maillot de l'équipe burkinabé. Nos joueurs sont déterminés à faire la différence et à obtenir de bons résultats dans cette édition de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations.

Ce qui nous importe, ce sont les résultats et le fait que nous représentons notre pays. Avant le match, nous étions davantage concentrés sur la préparation du match des huitièmes de finale. Nous devions renouveler la composition de l'équipe pour le match contre le Soudan, et nous avons décidé de laisser certains joueurs au repos avant le prochain tour »