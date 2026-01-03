Afrique: CAN 2025 - Le Sénégal et le Soudan pour leur sixième confrontation

La rencontre Sénégal-Soudan, prévue samedi à Tanger pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football 2025, va coïncider avec la sixième confrontation entre les deux équipes depuis leur première opposition en 2012, lors d'un match amical disputé à Dakar.

Les Lions du Sénégal se sont imposés à quatre reprises face aux Crocodiles du Nil, tandis qu'une rencontre s'est soldée par un match nul.

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 5 septembre 2025 à Dakar, lors du match retour des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 (États-Unis, Canada et Mexique). Le Sénégal s'était imposé 2-0, après avoir été tenu en échec à l'aller (0-0) à Khartoum.

La première opposition entre le Sénégal et le Soudan date de 2012. L'équipe sénégalaise s'était alors imposée 1-0 à Dakar. Les deux sélections se sont retrouvées six ans plus tard, lors du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019. Le 13 octobre 2018, les Lions avaient gagné 3-0 face aux Crocodiles du Nil.

Trois jours plus tard, le Sénégal avait également remporté le match retour à Khartoum sur le score de 1-0.

Les deux équipes se sont de nouveau affrontées en 2024, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Cette rencontre s'était soldée par un match nul et vierge.

Vainqueur de la CAN 1970 à domicile, le Soudan participe à sa 10e phase finale de la compétition africaine. Il a été finaliste à deux reprises, en 1959 et 1963, et demi-finaliste en 1957.

Les Crocodiles du Nil avaient atteint les quarts de finale de la CAN 2012.