Gabon: Le Président de la République échange avec les forces vives de la province de l'Ogooué-Lolo

Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement a accordé ce 31 décembre 2025 une audience aux autorités administratives, aux représentants des confessions religieuses, aux opérateurs économiques ainsi qu'aux délégations départementales de la province de l'Ogooué-Lolo.

À l'occasion de cette rencontre, les forces vives ont présenté au Chef de l'État et à sa famille leurs voeux de Nouvel An. Elles ont, par ailleurs, formulé un plaidoyer portant notamment sur le bitumage des axes routiers, l'emploi des jeunes, la construction de logements, la finalisation des chantiers en cours, la réalisation de barrages hydroélectriques ainsi que la dotation des services déconcentrés de l'État en moyens roulants.

Les intervenants ont également exprimé leur profonde reconnaissance au Président de la République pour le geste d'attention et d'humanité accordé à leur province, choisie pour abriter les festivités de fin d'année.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Prenant la parole, le Chef de l'État a remercié les populations pour l'accueil chaleureux réservé au couple présidentiel à son arrivée à Koulamoutou. Attentif aux préoccupations exprimées et résolument engagé à transformer durablement le cadre de vie des populations, le Président de la République a réaffirmé sa ferme volonté de voir aboutir les projets structurants en cours tout au long de son mandat.

Par la tenue régulière de ces rencontres lors de ses déplacements à l'intérieur du pays, le Président de la République réaffirme sa proximité constante avec les populations et son attachement au dialogue direct avec celles-ci.