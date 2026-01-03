Togo: Impôts - Bonne année civique

2 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

Le commissaire général de l'Office Togolais des Recettes (OTR), Chantal Yawa Tsegan, a demandé vendredi aux contribuables de faire preuve de civisme fiscal.

La finalité est évidemment de doter l'État des moyens nécessaires à la conduite de sa politique de développement économique et social.

Les performances de l'OTR - fusion de la douane et ses impôts - sont en constante progression. Grâce à l'informatique et aux recoupements, les entreprises et les particuliers ont de plus en plus de mal à se soustraire à l'impôt. Mais certains y arrivent encore.

La fraude fiscale reste élevée.

Autre problème, tenter de fiscaliser le business informel qui ne paye rien jusque'à présent. Les volontaires à une officialisation de leur statut ne sont pas légion.

Mais rien n'est perdu. C'est un travail au long cours.

