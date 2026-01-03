Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Vingt conseillers d'entreprise d'Unicongo deviennent des formateurs attestés

Au terme de deux semaines de formation en théorie et en pratique sur la méthodologie de gestion d'entreprise, vingt conseillers de l'Union interprofessionnelle des travailleurs du secteur privé (Unicongo) ont reçu à Brazzaville leur attestation de formateur.

Organisée par le Bureau international du travail (BIT) en partenariat avec le ministère de l'Agriculture et de l'élevage et l'appui financier de la Banque africaine de développement (BAD), la formation consistait à former vingt conseillers d'entreprise d'Unicongo afin que ceux-ci relaient leurs compétences auprès des petits producteurs agricoles.

La session a permis aux participants de maîtriser certaines méthodes de gestion durable d'entreprise : marketing, tenue d'un registre, comptabilité, etc. « Je sors de cette formation grandie et grâce aux méthodes et techniques acquises, je suis maintenant apte à transmettre cette connaissance aux entrepreneurs et aux petits producteurs agricoles pour qu'ils puissent réussir dans leur vie d'entreprise », a affirmé la participante Agapé Ngoma-Chimezie.

Après dix jours de formation théorique, s'en est suivie une formation pratique à Mindouli dans le département du Pool où les participants ont pu mettre en pratique toutes les connaissances acquises et formé à leur tour 100 petits producteurs agricoles.

« Nous avons développé un expertise en ingénierie de formation et en accompagnement de proximité. Mais ce qui a été le plus marquant, c'est la soif d'apprendre et l'ouverture d'esprit des apprenants. Nous avons eu affaire à des agriculteurs désireux de s'investir sans compter. Ils ont posé des questions pointues et ont manifesté une volonté farouche de monter en connaissance », a déclaré Virginie Léopoldine Batchy, une formatrice.

Présent à la cérémonie de remise des attestations de fin de formation, le coordonnateur du Prodivac, Nzemba Marcel Dieudonné, a précisé : « Nous avons appuyé l'émergence d'initiatives économiques des jeunes ruraux dans les filières agricoles et para-agricoles porteuses afin de leur permettre de s'insérer dans la vie professionnelle de façon durable ». Il a assuré les bénéficiaires d'un recours à leurs compétences au service du Projet de Développement Intégré des Chaines de Valeurs Agricoles au Congo (PRODIVAC).

Pour sa part, la secrétaire générale exécutive de ENI Congo, Nancy Chenard, a remercié tous les partenaires impliqués pour leur accompagnement et leur « engagement constant en faveur du travail décent et du développement des entreprises ».

Quant à l'économiste pays résident, Olivier Begny, il a souligné que la formation est d'une grande importance pour le gouvernement car elle « constitue une étape majeure dans la construction progressive d'un vivrier d'experts et d'enseignement de haut niveau dans le domaine de l'entrepreneuriat à l'échelle nationale voir sous régionale ». Il a de ce fait appelé les bénéficiaires à faire bon usage des connaissances acquises.

Enfin, félicitant les bénéficiaires, la coordinatrice du bureau international du travail (BIT) pour le Projet de Développement Intégré des Chaines de Valeurs Agricoles au Congo (PRODIVAC), Gloria Oket-Ondaka, a rappelé la responsabilité qui leur incombe désormais. « Vous assumerez de nouvelles responsabilités, celles de former et d'accompagner l'ensemble des apprenants à l'échelle nationale et internationale », a-t-elle martelé.

Par ailleurs, elle a assuré le ministère de l'appui technique de son institution « pour le développement et la construction d'un solide partenariat permettant l'amélioration de l'employabilité, l'entrepreneuriat et le développement des compétences au profit des jeunes et des communautés vulnérables ».

Signalons que la méthodologie Gérez mieux votre entreprise (Germe) est un programme de formation développé par le Bureau International du Travail (BIT) pour les micro, petites et moyennes entreprises, qui apprend aux entrepreneurs à développer leurs compétences en gestion grâce à une approche pratique basée sur l'expertise et le partage de bonnes pratiques dans un groupe, avec des modules couvrant les différentes étapes de la croissance de l'entreprise. Elle se distingue par son caractère participatif, sa co-construction des parcours pédagogiques et son apprentissage dans la durée.

Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet d'assistante du BIT au projet de développement intégré des chaines de valeur agricoles (PRODIVAC)