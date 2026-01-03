Congo-Kinshasa: Le M23 lance une offensive pour reconquérir Katoyi à Masisi

Les rebelles de l'AFC/M23 ont lancé, tôt ce vendredi 2 janvier 2026, une offensive pour reprendre le contrôle du centre de Katoyi, chef-lieu du secteur portant le même nom, dans le territoire de Masisi, Nord-Kivu. Selon des sources locales, les rebelles de l'AFC/M23 cherchent à reconquérir Katoyi, perdu fin décembre 2025.

Selon des témoignages concordants, l'attaque vise quatre positions des combattants du groupe Patriotes résistants congolais (PARECO), alliés des Forces armées de la RDC (FARDC).

Les affrontements se concentrent au village de Kasheke, groupement Nyamaboko 1er, secteur Osso Banyungu, à environ 7 km du centre de Katoyi.

Des tirs ont aussi été entendus à Busurirwa (groupement Ufamandu 1er), Myole (groupement Mufunyi Kibabi, chefferie des Bahunde) et Muhairwa (groupement Kibabi 2, secteur de Katoyi).

Le 29 décembre, les combattants Wazalendo du PARECO/Force de frappe avaient repris le contrôle de Katoyi et des villages voisins (Mitimingi, Kahundu, Kasheke, Kakoka), après de violents combats ayant causé plusieurs morts des deux côtés et la capture de 28 combattants M23 avec 12 armes, selon des sources militaires.

L'AFC/M23 contrôlait la localité depuis mi-novembre 2025. Cette attaque constitue la deuxième tentative de reprise après celle de mardi dernier.