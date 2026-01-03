Congo-Kinshasa: Thérèse Kayikwamba - « L'entrée de la RDC au Conseil de sécurité l'ONU est une mission, pas une récompense »

La RDC intègre officiellement ce vendredi 2 janvier 2026 le Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre non permanent. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, insiste sur le fait que cette entrée n'est pas une récompense, mais une mission majeure.

Dans une vidéo partagée sur le compte X de son ministère ce vendredi, elle déclare: « En entrant officiellement au Conseil de sécurité des Nations unies, notre pays assume une responsabilité majeure au service de la paix et de la sécurité internationale. C'est un moment de dignité, mais surtout un moment d'engagement. »

Elle a également affirmé que : « Nous savons ce que signifie la guerre, l'insécurité et l'attente des populations civiles partout dans le monde lorsqu'elles se tournent vers les Nations unies. »

La ministre définit cette mission en trois axes : Défendre le respect du droit international; Rappeler que la souveraineté des États n'est pas négociable; Porter la voix des peuples affectés par les conflits, particulièrement en Afrique.

Thérèse Kayikwamba souligne que la RDC arrive au Conseil avec une parole fondée sur l'expérience, une parole de vérité, une parole de responsabilité et tournée vers les solutions.