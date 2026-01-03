Congo-Kinshasa: Rutshuru - 7 morts et plus de 100 vaches emportées en deux semaines

Au moins sept personnes ont été tuées et quatre autres blessées, dont deux enfants, au cours des deux dernières semaines lors d'incidents violents attribués à des hommes armés.

Plus d'une centaine de vaches ont également été emportées dans la même période.

Ces attaques ont été enregistrées dans au moins sept localités situées au nord de la chefferie de Bwito, dans le territoire de Rutshuru, au Nord-Kivu. Selon les notabilités locales, les zones touchées comprennent notamment les axes Lusoha-Mirangi (groupement Kanyabayonga), Kibirizi-Kibingu et Kibirizi-Rwindi (groupement Mutanda).

Le chargé de programme de l'ONG Solidarité communautaire de lutte contre le tribalisme en RDC (SOCOLUT-RDC), basée dans la zone, appelle au renforcement de la protection des civils, régulièrement pris pour cibles dans ces exactions.

« Nous avons enregistré trois personnes enlevées à Lusogha, trois à Kyaghala, des tueries, des blessés par balle à Birundule, mais aussi sur l'axe Kibirizi-Rwindi. Nous avons recensé 80 vaches pillées à Kilombo et 25 autres dans la localité de Byanderema à Mirangi, groupement Mutanda. Nous avons également enregistré deux cas de pillage à Lusogha, dans la nuit de vendredi à samedi et celle de samedi à dimanche, ainsi que deux autres cas sur l'axe Kibirizi-Rwindi et un cas sur l'axe Kibirizi-Kibingu », a-t-il déploré.

La SOCOLUT-RDC exprime sa profonde préoccupation et appelle les partenaires humanitaires et les acteurs de paix à redoubler d'efforts pour la protection des civils, le renforcement de la sécurité communautaire et le soutien aux victimes.

Les deux groupements concernés, Kanyabayonga et Mutanda, dans la chefferie de Bwito, accueillent plus de vingt mille familles déplacées. Plusieurs membres de ces ménages figurent parmi les victimes des violences enregistrées ces dernières semaines.