Afrique Centrale: Conditions de vie difficiles des réfugiés congolais vivant au Burundi

2 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les Congolais ayant fui récemment la guerre de l'AFC/M23 dans les territoires d'Uvira et de Fizi pour trouver refuge dans les camps de transit de Rugombo, Rumonge et Gatumba, au Burundi, vivent dans des conditions extrêmement précaires.

Ils manquent de tout, comme en témoigne leur représentant, Mapenzi Manyebwa :

« Les réfugiés congolais à Gatumba ont passé la fête du Nouvel An dans l'angoisse, car la plupart n'ont pas eu les moyens d'acheter à leurs enfants des habits ou des objets pour la fête. Nous vivons dans des conditions difficiles sur le plan hygiénique, et beaucoup manquent de nourriture. C'est dans cette souffrance et ce stress que la majorité des réfugiés congolais ont passé cette fête ».

Il a toutefois exprimé sa reconnaissance à Dieu pour leur avoir permis de commencer une nouvelle année malgré la précarité.

Accueillis au Burundi depuis le 10 décembre 2025, ces réfugiés n'ont jamais bénéficié d'une assistance conséquente, hormis quelques interventions ponctuelles de particuliers.

Le HCR Burundi procède actuellement à leur relocalisation vers la province de Ruhigi, située à environ 60 km au nord de Bujumbura.

