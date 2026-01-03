Cote d'Ivoire/Maroc: CAN 2025 - A Marrakech, l'État ivoirien réaffirme son soutien total aux Éléphants

À quelques heures d'un tournant décisif de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, les Éléphants de Côte d'Ivoire ont reçu un soutien de poids. Ce vendredi 2 janvier 2026, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Sports et du Cadre de vie, Adjé Silas Metch, a rendu visite à la sélection nationale ivoirienne à son quartier général, l'hôtel Park Hyatt de Marrakech.

Accompagné d'une forte délégation, le ministre était aux côtés du président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Idriss Diallo, ainsi que des vice-présidents Malick Toé et le colonel Koné Mamadou. Cette rencontre solennelle avait une double portée : présenter les voeux de Nouvel An aux joueurs et à l'encadrement technique, au nom du Président de la République, Alassane Ouattara, du Premier ministre, Robert Beugré Mambé, et en son nom propre, mais aussi féliciter l'équipe pour sa brillante qualification en huitièmes de finale.

Dans un discours empreint de fermeté et de patriotisme, Adjé Silas Metch a livré un message clair et mobilisateur. « Nous sommes désormais dans la phase du coup KO. Chaque match est une finale. Le huitième est une finale, le quart une finale, la demi-finale une finale, et la finale elle-même est une finale à gagner », a-t-il martelé, appelant les joueurs à maintenir le même niveau d'engagement et de détermination.

Un message fort, parfaitement compris et chaleureusement accueilli par les Éléphants, visiblement galvanisés par ce soutien institutionnel. Pour le ministre, la compétition entre dans une phase où chaque détail compte, et où l'état d'esprit collectif sera déterminant pour aller au bout.

Le président de la FIF, Idriss Diallo, a salué cette marque d'attention et d'encouragement, soulignant l'unité qui entoure désormais la sélection nationale. Dans une ambiance fraternelle et empreinte de ferveur, joueurs, encadreurs et dirigeants ont affiché une même ambition : écrire une nouvelle page glorieuse du football ivoirien.

À Marrakech, l'heure n'est plus aux calculs. La conquête est lancée. Et les Éléphants savent désormais que toute la Nation est derrière eux.