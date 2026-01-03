Cote d'Ivoire/Maroc: Sportivement - Le message fort des Éléphants

Quelle réaction des Éléphants, mercredi, contre les Panthères ! Être menés (2-0) et s'imposer (2-3). Cela n'est pas aisé. Les Éléphants garde jalousement leur titre. Il faudra se lever de bonne heure pour le leur arracher. La «remontada» contre le Gabon est un message à toute l'Afrique, à toutes ces sélections qui convoitent le trophée de champion d'Afrique.

Pour ceux qui l'auraient oublié, l'équipe d'Emerse Faé a reproduit ce qu'elle sait faire : Remonter les buts dans le money time et s'imposer au finish. C'est ce qui a construit sa réputation lors la Can 2023 à domicile.

Après avoir encaissés deux buts signés Guelor Kanga (11e) et Denis Bouanga (21e) dans les 30 premières minutes, Jean-Philippe Krasso (44e) a redonné de l'espoir aux siens avant la pause.

Les entrants, Evann Guessand (84e) et Bazoumana Touré (91e), ont fait le job en toute fin du match. Cela, au grand bonheur des Ivoiriens qui étaient en grand nombre dans les gradins du stade de Marrakech pour soutenir leur équipe dans cette ultime rencontre de la phase de groupes.

Au Gabon, ce match fut certainement le dernier pour certains joueurs. Notamment Mario Lemina, Pierre Emérick Aubameyang, Denis Bouanga et Poko. Un baroud d'honneur qui se termine par un échec amer. Au suivant !