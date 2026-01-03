Cote d'Ivoire: Médias - Marc Antoine Koréki prend la tête de Havas Africa Côte d'Ivoire

Havas Africa Côte d'Ivoire annonce la nomination de Marc Antoine Koréki au poste de directeur général, à compter du 1er janvier 2026. Il succède à Aurélie Jarry, qui dirigeait la filiale ivoirienne du groupe depuis 2021.

Arrivé au sein de l'agence en 2020 en qualité de directeur commercial, Marc Antoine Koréki a ensuite été promu directeur des opérations en 2025. À ces différentes fonctions, il a joué un rôle déterminant dans la croissance et le rayonnement de la structure. Sa vision stratégique, son management de proximité et son exigence créative ont contribué à positionner l'agence parmi les références du secteur.

Ces performances ont notamment été récompensées par le titre de Meilleure agence conseil en communication de l'année lors des Ascom 2025, ainsi que par une distinction au African Cristal Festival 2025.

Titulaire d'un master en communication digitale du Pôle Léonard de Vinci à Paris, l'Ivoirien Marc Antoine Koréki a débuté sa carrière chez Marcel à Paris, avant de rejoindre Voodoo à Abidjan, puis la Bceao, où il a exercé en qualité de chargé de communication digitale au cabinet du gouverneur. Son parcours reflète la richesse de ses expériences et son engagement en faveur de l'émergence de nouveaux talents sur le continent africain.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Prendre la direction de l'agence est pour moi un honneur et une grande responsabilité. Je mesure le chemin parcouru et les défis à venir. Mon ambition est de poursuivre notre croissance, de renforcer notre excellence créative et de continuer à faire rayonner le savoir-faire local dans une dynamique ouverte et ambitieuse », a déclaré le nouveau directeur général.

Pour sa part, Aurélie Jarry, directrice générale sortante, a salué cette nomination : « Marc Antoine incarne la nouvelle génération de dirigeants qui allient expertise, vision internationale et enracinement local. Sa solide connaissance du marché et son leadership font de lui le profil idéal pour conduire la prochaine phase de développement de l'agence. »

Cette nomination illustre la volonté de l'entreprise de consolider son ancrage local tout en poursuivant son ambition régionale et sa mission de valorisation des marques africaines.