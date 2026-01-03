Afrique: CAN 2025 - Pourquoi le tube 'Coup du marteau' est interdit de diffusion en Côte d'Ivoire

Le tube de la dernière CAN, "Coup du marteau", qui avait accompagné la Côte d'Ivoire jusqu'au titre continental, est désormais interdit de diffusion dans tout le pays. Une décision prise par le Tribunal de première instance d'Abidjan à la suite d'un litige financier entre ses auteurs.

Comme un coup de massue. Alors que la Côte d'Ivoire se qualifiait pour les huitièmes de finale de la CAN 2025 au bout du bout de son come-back incroyable face au Gabon lors de la dernière journée de phase de poules, impossible pour les fans du pays de célébrer ce succès en streamant légalement le titre "Coup du marteau".

Le tube qui a fait le tour du continent africain (et même du monde) en 2024 lors de l'édition ivoirienne de la Coupe d'Afrique des Nations, est désormais interdit de streaming et de diffusion sur l'ensemble du territoire ivoirien. Une décision qui a été prise le 24 décembre dernier par le Tribunal de première instance d'Abidjan, comme l'indique Brut Afrique.

Un litige autour du partage des revenus

Réalisé par le rappeur Tam Sir, et présenté comme un "featuring" avec la Team Paiya, l'hymne emblématique fait un carton sur les plateformes depuis maintenant deux ans avec près de 160.000.000 vues cumulées sur Youtube seulement. Il est devenu presque un inséparable de la compétition, alors que sa mélodie continue de vibrer cette année à la mi-temps des matchs dans les stades de la CAN au Maroc.