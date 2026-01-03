Afrique de l'Ouest: BRVM - Les activités du marché démarrent l'année 2026 en baisse

A l'exception du marché des obligations, les activités du marché de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont démarré l'année 2026 en baisse au terme de la séance de cotation de ce vendredi 2 janvier 2026.

La valeur totale des transactions s'est ainsi établie à 932,712 millions de FCFA contre 1,746 milliard de FCFA le 31 décembre 2025.

La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 48,856 milliards, en se situant à 13 281,855 milliards FCFA contre 13 330,711 milliards FCFA la veille.

Quant à celle du marché des obligations, elle est restée stationnaire a 11 449,699 milliards FCFA.

Les indices phares ont tous terminé la journée de ce vendredi 2 janvier 2026 dans le rouge. L'indice BRVM Composite a ainsi cédé 0,37% à 344,48 points contre 345,75 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il est aussi en baisse de 0,55% à 165,32 points contre 166,24 points précédemment. Il en est de même de l'indice BRVM Prestige qui s'est replié de 0,53% à 143,48 points contre 144,25 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres EVIOSYS Packaging SIEM Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 750 FCFA), ERIUM Côte d'Ivoire EX Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 6,33% à 1 680 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 5,07% à 3 940 FCFA), Oragroup Togo (plus 3,54% à 2 485 FCFA) et Nestlé Côte d'Ivoire (plus 3,24% à 10 995 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 7,50% à 1 110 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (moins 3,93% à 3 175 FCFA),SETAO Côte d'Ivoire (moins 3,40% à 1 280 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 3,19% à 1 365 FCFA) et CFAO Côte d'Ivoire (moins 2,45% à 1 395 FCFA).