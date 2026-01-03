Sénégal: Collecte massive, 2300 emplois, santé financière - Cheikh Fatma Diop salue le redressement spectaculaire de la Sonacos

Invité du plateau spécial de Soleil Digital consacré au débriefing du discours à la Nation du Président Bassirou Diomaye Faye à l'occasion du Nouvel An, le Directeur de cabinet du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Cheikh Fatma Diop, a dressé un tableau éloquent du redressement de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (Sonacos). Un exemple, selon lui, de la nouvelle dynamique impulsée par les autorités actuelles en matière de gouvernance économique et de souveraineté productive.

Économiste et cadre du parti Pastef, Cheikh Fatma Diop est d'abord revenu sur l'état critique de l'entreprise à l'arrivée de son directeur général, Elhadji Ndane Diagne, en juin 2024. « La Sonacos était dans une situation catastrophique. Ses cinq usines étaient complètement à l'arrêt », a-t-il rappelé. Une paralysie industrielle qui pesait lourdement sur l'économie nationale et sur les revenus du monde rural.

Quelques mois plus tard, le contraste est saisissant. La relance des activités a permis la remise en marche de l'ensemble des unités de production et la création de plus de 2 300 emplois en huit mois, un signal fort dans un contexte de forte attente sociale. « Ce redressement n'est pas seulement industriel, il est aussi humain », a souligné Cheikh Fatma Diop, insistant sur l'impact direct pour les travailleurs et leurs familles.

Sur le front agricole, les performances de la Sonacos traduisent la même dynamique. Lors de la dernière campagne, l'entreprise a collecté 155 000 tonnes d'arachides en 2024/2025, -soit 12 fois de la performance de la campagne 2023/2024-, injectant plus de 70 milliards de francs CFA dans le monde paysan. Une manne financière qui a contribué à soulager les producteurs et à sécuriser leurs revenus.

La campagne en cours confirme cette tendance. À ce stade, 52150 tonnes d'arachides ont déjà été réceptionnées. À cela s'ajoutent environ 18.825 tonnes supplémentaires attendues dans les prochains jours. Pour Cheikh Fatma Diop, ces chiffres témoignent d'un retour de la confiance entre la Sonacos et les producteurs.

Le Directeur de cabinet a également mis en avant la capacité de collecte de l'entreprise, désormais renforcée. La Sonacos peut absorber en moyenne 3 500 tonnes d'arachides par jour, avec un potentiel pouvant atteindre des niveaux bien plus élevés en fonction des besoins. « L'entreprise achète progressivement, selon son rythme d'absorption, mais elle s'est engagée à acheter le maximum d'arachides aux paysans », a-t-il assuré.