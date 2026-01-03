Congo-Kinshasa: Les Casques bleus de la MONUSCO évacuent 12 civils blessés lors des combats à Djugu

3 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les Casques bleus de la MONUSCO ont réalisé une opération d'évacuation médicale d'urgence en faveur de 12 civils blessés à Bayoo, dans le territoire de Djugu, à 95 km de Bunia (Ituri) le 27 décembre 2025.

Selon la Mission onusienne, ces affrontements opposent le groupe armé Convention pour la révolution populaire (CRP) aux Forces armées de la RDC (FARDC).

Après des premiers soins sur place, de nombreuses femmes et enfants, blessés par balles, ont été transférés à Fataki avec l'appui du contingent népalais.

Le porte-parole militaire de la MONUSCO, colonel Charles Idjiwa, a souligné l'engagement de la mission onusienne à protéger les populations malgré un contexte sécuritaire difficile dans cette contrée.

Il a également précisé que cette action rapide à sauver des vies, s'inscrit dans les efforts continus d'assistance médicale et de protection des civils.

Il a en outre souligné que « ces derniers jours, la MONUSCO a multiplié les interventions de premiers secours et d'évacuation, en coordination avec les leaders communautaires. Plusieurs civils ont ainsi pu rejoindre la base de Bayoo pour une aide vitale, tandis que d'autres, incapables de regagner leur domicile, restent sous la protection de la Mission ».

Par ailleurs, le 26 décembre 2025, les Casques bleus ont rencontré les responsables des camps de déplacés de Lodha et Djaiba, dans le territoire de Djugu.

Ces échanges visaient à renforcer le partage d'informations et la sécurité des populations déplacées. La Mission de l'ONU a achevé l'installation de lampadaires solaires dans ces camps pour améliorer les conditions de sécurité.

