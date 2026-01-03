Togo: Succès des arbitres, naufrage des Éperviers

3 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

L'année 2026 débute sous de bons auspices pour le sifflet togolais. Deux nouveaux arbitres viennent d'être inscrits sur la liste de la Fédération internationale de football association (FIFA) à compter de cette année.

Il s'agit de Yena Donatien Koffitsè chez les hommes et de Sohinnou Sheila Yolande chez les dames. Tous deux arbitres centraux, ils sont désormais habilités à officier lors des compétitions internationales de la FIFA.

Ces nouvelles distinctions confirment la montée en puissance de l'arbitrage togolais sur la scène continentale et mondiale. Elles traduisent les progrès constants réalisés ces dernières années par une jeune génération ambitieuse, dans le sillage de Vincentia Amedome, figure emblématique du sifflet national présente sur la liste FIFA depuis 2015.

Mais ce tableau flatteur contraste fortement avec la situation sportive de l'équipe nationale. Alors que la qualité de l'arbitrage est unanimement saluée, les résultats des Éperviers sont, eux, jugés catastrophiques. Éliminations précoces, absence de compétitivité et manque de visibilité sur la scène africaine ont fini par provoquer un nouveau séisme au sein de la sélection.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face à cette série de contre-performances, le sélectionneur national a été récemment remercié, signe d'un malaise profond et d'une urgence à reconstruire. Le contraste est saisissant : pendant que les arbitres togolais s'illustrent au plus haut niveau mondial, le football togolais peine à exister sportivement.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.