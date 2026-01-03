Togo: Succès des arbitres, naufrage des Éperviers

L'année 2026 débute sous de bons auspices pour le sifflet togolais. Deux nouveaux arbitres viennent d'être inscrits sur la liste de la Fédération internationale de football association (FIFA) à compter de cette année.

Il s'agit de Yena Donatien Koffitsè chez les hommes et de Sohinnou Sheila Yolande chez les dames. Tous deux arbitres centraux, ils sont désormais habilités à officier lors des compétitions internationales de la FIFA.

Ces nouvelles distinctions confirment la montée en puissance de l'arbitrage togolais sur la scène continentale et mondiale. Elles traduisent les progrès constants réalisés ces dernières années par une jeune génération ambitieuse, dans le sillage de Vincentia Amedome, figure emblématique du sifflet national présente sur la liste FIFA depuis 2015.

Mais ce tableau flatteur contraste fortement avec la situation sportive de l'équipe nationale. Alors que la qualité de l'arbitrage est unanimement saluée, les résultats des Éperviers sont, eux, jugés catastrophiques. Éliminations précoces, absence de compétitivité et manque de visibilité sur la scène africaine ont fini par provoquer un nouveau séisme au sein de la sélection.

Face à cette série de contre-performances, le sélectionneur national a été récemment remercié, signe d'un malaise profond et d'une urgence à reconstruire. Le contraste est saisissant : pendant que les arbitres togolais s'illustrent au plus haut niveau mondial, le football togolais peine à exister sportivement.