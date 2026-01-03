Congo-Brazzaville: Fête de la Nativité - Le chant et le dessin au menu des retrouvailles enfantines à Pointe-Noire

La deuxième édition du concours de chant et de dessin « Chantons Noël » dénommé Prix Lionel-Sanz pour l'émergence des talents a été organisée en différé le 29 décembre dans la salle de la Maison des jeunes de la Paroisse Saint Jean Bosco, à Tié Tié dans la ville océane.

Le concours et de dessin ont été au programme de ces retrouvailles juvéniles initiées à Noel par le Cercle culturel pour enfants (CCE) que dirige Joèl Nkounkou pour faire éclore le génie des enfants issus des orphelinats et maisons d'accueil. Cette année, le Foyer Père Anton, l'orphelinat Le Coeur de Paola et le Samu Social ont présenté des candidats.

Pour des raisons diverses, le Centre d'accueil des mineurs (CAM) de Mvou-Mvou et Actions de Solidarité internationale (ASI) n'ont pu prendre part à l'événement dediée pour la deuxième année consécutive aux structures membres du Reiper (Réseau des intervenants sur le phénomène des enfants en rupture).

« Chantons Noel » est une activité qui s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement sur le plan culturel et artistique de ces structures juvéniles. Elle a pour but aussi de créer des moments de partage uniques, de divertissement et de solidarité entre les enfants des orphelinats et des centres d'accueil, y compris les enfants démunis et vulnérables. Ainsi, à travers les chants et le dessin, les enfants cultivent l'esprit d'équipe, le respect de l'autre dans un relent de saine concurrence.

Sous l'animation d'anciens enfants du Cercle culturel pour enfants Elnish Moukouanga et Marine Ndoudi Batola et devant le jury, les enfants des trois structures en lice se sont exprimés et les meilleurs ont été distingués à la fin du concours. Pour les organisateurs, l'important est de voir les enfants étaler leur savoir-faire et leur talent devant le public qui a aussi assisté en guise d'apothéose à la prestation de B'San du Foyer Père Anton. Ainsi, le concours de chant a été remporté par Coeur de Paola devant le Samu social. Le foyer Père Anton a occupé la troisième place. Maurile Wangou a de son côté gagné le concours de dessin.

Dernier né des activités initiées par le CCE, le concours de chant et de dessin « Chantons Noël » est un témoignage de reconnaissance à Lionel Sanz, plus connu sous le pseudonyme de « Ya Sanza ». Un mécène culturel aujourd'hui à la santé vacillante dont l'apport et le soutien aux artistes, aux groupes et structures culturelles de Pinte-Noire ne se démentent plus. Depuis près de deux décennies, il soutient le CCE par des actions diverses.

Plusieurs bénévoles, bienfaiteurs et structures de la place et celles de l'étranger ont soutenu l'activité : l'association Yidika France village créatif, établissement Le Bonjour, Ouaga Spirit au Burkina Faso que dirige Jules Mouanga qui a contribué dans la sélection des chants de Noel et la création de l'instrumental joué lors du concours, Mboka Studios, l'association Toutariv, AJID, Just Mad, le Groupe des Amis de Papa Joel, Madame Blanchard...

La 3e édition du concours de « Chantons Noël » aura lieu au cours de cette qui vient de commencer. Elle sera ouverte à tous les enfants qui vont concourir aux côtés de ceux évoluant dans les orphelinats et centres d'accueil.